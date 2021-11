Neuf ans plus tard, Derek Drouin est médaillé d’argent des Jeux de Londres

Le Canadien Derek Drouin a officiellement hérité de la médaille d’argent en saut en hauteur des Jeux olympiques de Londres en 2012. Le Comité international olympique (CIO) a approuvé vendredi la réattribution de médailles à cause de cas de dopage.

Ivan Ukhov est, lui, dépouillé de son titre. En compagnie de 11 autres athlètes russes, il a été suspendu par le Tribunal aribtral du sport (TAS) en février 2019 sur la base des révélations du rapport du juriste canadien Richard McLaren sur le système de dopage institutionnalisé en Russie.

En avril 2021, Ukhov a perdu en appel devant le TAS et a été disqualifié pour la période allant du 16 juillet 2012 au 21 décembre 2014, en plus d’être suspendu pour deux ans et neuf mois à compter du 1er février 2019.

Après ce jugement, il appartenait au CIO de réattribuer les médailles du saut en hauteur à Londres, et dans quatre autres épreuves entachées par des cas de dopage à ces Jeux : en athlétisme, en lutte et en canoë.

Drouin avait décroché le bronze en 2012, ex aequo avec le Britannique Robert Grabarz et le Qatari Mutaz Essa Barshim, lesquels se retrouvent aussi avec une médaille d’argent.

Le vice-champion olympique, l’Américain Erik Kynard, hérite quant à lui de l’or.

Derek Drouin a décroché l’or aux Jeux de Rio en 2016, et le titre mondial l’année d’avant.

Ralenti par de nombreuses blessures ces dernières années, il a dû renoncer aux Jeux de Tokyo.