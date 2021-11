Battre l’équipe B des Blue Bombers

Sur les 32 scénarios possibles de fin de saison, les Alouettes ont 28 chances de terminer au 3e rang dans l'Est.

Les Montréalais ne sont pas maîtres de leur destinée et, en plus de gagner leurs deux matchs, ils doivent obtenir de l’aide des autres équipes. Les Blue Bombers feront leur part en accordant un peu de repos à certains partants.

Sans dire que les Alouettes affronteront l’équipe B des Blue Bombers, on peut affirmer que Winnipeg n’aura pas sa meilleure formation sur le terrain,

L’entraîneur-chef Michael O'Shea a donné congé à son quart numéro un Zach Collaros pour accorder un premier départ au réserviste Sean McGuire.

Collaros mène la ligue avec 3112 verges de gains par la voie aérienne et 20 passes de touché, tandis que McGuire a été utilisé essentiellement pour des faufilades du quart et n’a complété que 2 passes en 7 tentatives.

En défense, les Bombers ont laissé de côté les redoutables joueurs de ligne Jackson Jeffcoat et Steven Richardson, qui totalisent 13 sacs et qui ont provoqué 5 revirements.

Les demis défensifs Brandon Alexander, Nick Taylor et Deatrick Nichols sont également restés au Manitoba. Mais n’allez pas dire à Trevor Harris qu’il affrontera une équipe B.

Je vois qu’Adam Bighill va jouer. Je vois que Willie Jefferson va jouer. Ils sont parmi les meilleurs joueurs défensifs de la ligue depuis la dernière décennie , a-t-il répondu.

Après avoir défilé la liste de tous les joueurs défensifs qui seront là, Harris a souligné la profondeur des champions en titre dirigés par Michael O'Shea.

Vous savez qu’ils vont jouer dur, peu importe qui est en uniforme. Ils ont d’excellents joueurs, il n’y a aucun doute là-dessus. Ce sera un match violent et nous sommes emballés de pouvoir nous mesurer à eux.

Si la défense manitobaine a suffisamment de ressources pour permettre à quelques joueurs de se reposer et de soigner leurs bobos, ça risque d’être différent en attaque.

Le remplaçant de Zach Collaros, Sean McGuire, porte l’uniforme bleu et or depuis le début de la saison 2019, mais il n’a lancé que 10 passes en deux ans. Son dernier départ était en 2018 avec les Fighting Leathernecks de l’Université Western Illinois, où il détient la majorité des records d’équipe.

Cependant, les Alouettes se sont fait jouer des tours à quelques occasions au cours des dernières saisons.

En 2018, à son deuxième départ professionnel, Chris Streveler avait permis aux Bombers de démolir les Alouettes 56-10 au stade Percival-Molson.

Cette saison, la recrue Jake Meier a amassé plus de 300 verges par la passes contre les Alouettes à son premier départ dans la LCF pour donner une victoire de 28-22 aux Stampeders.

Bref, pas question de se faire surprendre à nouveau, selon le joueur de ligne défensive David Ménard.

Nous, il faut nous rendre au quart-arrière, no matter what, peu importe qui est là. Nous, ça ne change pas grand-chose. Ce qui peut changer un peu plus, c’est de voir de quoi la ligne offensive aura l’air, plutôt que le quart-arrière comme tel.

Utilisé régulièrement depuis le début de la saison, Ménard jouera encore un peu plus samedi en raison de changements de l’autre côté du ballon. Comme les Alouettes vont utiliser deux Américains dans la ligne offensive, ils devront avoir un Canadien de plus en défense pour respecter le nombre minimal de joueurs canadiens.

Ce changement permettrait à Jean-Samuel Blanc et à Cameron Lawson de voir du terrain ailleurs que dans les unités spéciales.

Une nouvelle ligne offensive

À son deuxième départ, Trevor Harris sera protégé par une nouvelle ligne offensive.

Seul le vétéran Tony Washington sera à son poste habituel de bloqueur à gauche.

Kristian Matte sera au centre pour un deuxième match d’affilée et David Foucault sera le garde à gauche.

Le côté droit de la ligne sera complètement nouveau avec l’Américain Nick Callender, qui se retrouve comme bloqueur, forçant le déplacement du vétéran Landon Rice au poste de garde.

Rice a démontré sa polyvalence dans le passé, mais l’entraîneur-chef Khari Jones a apprécié son travail au bout de la ligne depuis le début de la saison.

Nous aimons les cinq partants qui étaient là au début de la saison , a-t-il dit.

Rice joue aussi bien que n’importe quel bloqueur dans la ligue depuis le début de la saison, peu importe la nationalité. Nos joueurs à l’intérieur aussi jouaient bien. Ça n’enlève rien à Callender ou aux autres, mais nous sommes à l’aise avec nos gars.

Ce qui veut dire que, s’ils sont en santé, Sean Jamieson et Philippe Gagnon reprendront leur place pour les matchs éliminatoires.