Agression d’une joueuse du PSG : une cassure qui pourrait être irréparable

Il n’aura fallu que mentionner Paris Saint-Germain aux douaniers à l’aéroport Charles-de-Gaulle pour déclencher une discussion animée. Les trois hommes réunis derrière le comptoir avouent rarement parler, voire jamais, de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Mais cette fois, c’est différent.

La semaine dernière, Kheira Hamraoui, joueuse du PSG, a été victime d'un violent guet-apens. Selon les informations recueillies par plusieurs médias français, elle rentrait d’une fête organisée par le club. Elle était à bord d’une voiture en compagnie de sa coéquipière Aminata Diallo lorsque des individus masqués s’en sont pris à elle, et pas à Diallo. Frappée avec une barre de fer, elle a subi d’importantes lacérations aux jambes.

Mercredi dernier, Diallo a été interpellée dans cette affaire, avant d’être finalement libérée jeudi.

La veille de son arrestation, elle avait justement pris la place de Hamraoui sur le terrain pour le match de Ligue des champions contre le Real Madrid, rencontre remportée 4-0. On avait alors prétexté que Kheira Hamraoui devait s’absenter pour des raisons personnelles .

Cette histoire a eu l’effet d’une bombe dans le monde du soccer. L’entraîneuse de l’Olympique Lyonnais, Sonia Bompastor, était littéralement sous le choc lorsqu’elle a eu vent de cette nouvelle.

Je suis encore un peu sonnée par cette information. Même chez les garçons, on n'avait jamais vu un tel précédent. C'est quelque chose qui est forcément négatif pour le football féminin , a-t-elle affirmé avant que Diallo soit libérée.

Plusieurs ont fait un lien entre cette histoire et l’affaire Harding-Kerrigan qui avait ébranlé le monde du patinage artistique avant les Jeux olympiques de 1994. On se souviendra que Nancy Kerrigan avait été agressée à la barre de fer, une attaque orchestrée par l’entourage de Tonya Harding, alors l’une de ses rivales.

Dounia Mesli, journaliste pour Coeurs de Foot, média spécialisé dans le soccer féminin en France, croit que cette situation n’a rien à voir. Si Hamraoui et Diallo, de grandes amies à l’extérieur du terrain, jouent effectivement au même poste, elles ont des profils totalement différents.

Hamraoui est plus une joueuse qui aime faire les passes entre les lignes ou frapper de loin, créer le décalage, souligne-t-elle. Elle est grande, donc elle peut reprendre et renvoyer les premiers ballons. De son côté, Diallo est un peu plus technique et cherche à écarter le jeu vers les joueuses de couloirs ou à entrer dans la surface de réparation pour faire la différence. Elles sont plutôt complémentaires à mon sens.

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo en Équipe de France Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

Certains diront : Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. Il est vrai que la D1 féminine française, et le sport féminin en général, réclame plus de visibilité et de couverture médiatique. Et pour cause.

Le déséquilibre demeure encore bien réel. Une étude publiée par l'Université Southern California  (Nouvelle fenêtre) en mars dernier montrait que le sport féminin était sévèrement sous-représenté à la télévision et dans les sites d’information. Selon cette publication, 95 % de la couverture télévisuelle était accordée au sport masculin en 2019. On a analysé un échantillon d’infolettres et de publications faites sur Twitter quotidiennement et environ 10 % du contenu seulement était réservé aux femmes.

N’empêche que cette mauvaise publicité, le PSG s’en serait bien passé.

Il dispute trois matchs en une semaine, dont deux duels de Ligue des champions contre le Real Madrid. Dimanche, le PSG affrontera son principal rival, l’Olympique Lyonnais, dans ce choc tant attendu de la D1 Arkema qui sera webdiffusé à Radio-Canada Sports. Le PSG est 2e, avec le même nombre de points que l’OL, qui trône au sommet grâce à un meilleur différentiel de buts. Dire que ce match est crucial est un euphémisme.

Selon le média RMC Sports, le PSG aurait demandé vendredi à la Fédération française de football de reporter le match prévu dimanche au stade Groupama de Lyon.

Si ce match a bel et bien lieu, est-ce que Diallo sera rendue disponible? L'entraîneur Didier Ollé-Nicolle peut-il se permettre de se priver de ses services, comme Kheira Hamraoui a vraisemblablement besoin de temps afin de guérir ses blessures? Impossible d’avoir des confirmations pour le moment puisque le PSG a annulé toutes ses activités médiatiques prévues vendredi, autant la conférence de presse que l’entraînement.

Il s’agit d’un dossier épineux qui est loin d’être clos pour les dirigeants du club.

Est-ce qu’on peut dire avec assurance qu’Aminata Diallo n’a rien à voir avec cette histoire? Ce que l’on sait, c’est qu’il n’y a pas, pour le moment, suffisamment de preuves. Diallo conteste d’ailleurs formellement les accusations à son endroit, a-t-on appris vendredi.

Aminata Diallo se défend Aminata Diallo déplore la mise en scène parfaitement artificielle d'une rivalité entre elle et Kheira Hamraoui qui justifierait qu'elle s'en soit prise à sa coéquipière. Cette théorie ne correspond en rien à la véritable nature de leur relation , écrit l'avocat de la joueuse dans le communiqué annonçant la contestation des accusations. D'autres pistes bien plus sérieuses sont à ce jour envisagées par les enquêteurs n'impliquant nullement ma cliente , poursuit Mourad Battikh. Aminata Diallo regrette l'emballement médiatique qui l'a d'ores et déjà condamnée, sans fondement, et elle rappelle qu'elle n'hésitera pas à défendre ses droits en justice si nécessaire contre toute diffamation. Elle a pleinement coopéré en facilitant le travail des enquêteurs et est ressortie libre , rappelle son avocat. Source : Agence France-Presse

Quelle sera l'ambiance au sein du Paris Saint-Germain et de l’Équipe de France? Sur les réseaux sociaux, de nombreux amateurs avaient déjà condamné la joueuse.

Un doute semble persister. Le nom d’Aminata Diallo est vraisemblablement entaché.

Et peu importe l’issue de l’enquête, le mal est déjà fait.