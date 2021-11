« Une 5e place cette année, c’est un bon résultat » - Lance Stroll

Lance Stroll, qui a terminé au 16e rang de la séance de qualification pour la course sprint de samedi à Sao Paulo, a parlé aux médias canadiens et a fait le point sur sa saison.

La F1 présente ce week-end la troisième course sprint de la saison, soit une course de 100 km disputée le samedi en lieu et place de la séance de qualification. Le résultat déterminera la grille de départ du Grand Prix du Brésil dimanche.

De quoi rendre les week-ends plus intéressants, affirme le Québécois.

Moi, j’aime ça. Il y a différentes opinions, ça donne un peu plus d’action pour la fin de semaine. On rentre dans la voiture le vendredi, on n’est pas complètement préparés, mais déjà, on rentre dans la qualif. Il faut comprendre quoi faire, et après on a la course le samedi qui donne une opportunité pour le dimanche , dit-il.

Parfois, le vendredi, c’est un peu lent, fait remarquer Stroll. Avec la course sprint, ça prend une voiture vite pour aller chercher plusieurs positions dès le vendredi. Ça donne aussi plus d’action pour les gens, car il y a quelque chose à regarder, samedi et dimanche aussi. Et ça, c’est cool pour tous les amateurs.

Lance Stroll à Istanbul Photo : Getty Images / Dan Mullan

Lance Stroll avait une meilleure voiture en 2020, mais le Grand Prix du Brésil a été annulé en raison de la pandémie. Il est difficile de faire des comparatifs sur le circuit d'Interlagos, dont il aime la fluidité. Une chose est sûre, il veut tirer le maximum de sa voiture, quelle que soit sa valeur.

C’est sûr que la voiture n’est pas aussi compétitive que l’an dernier , admet-il.

Les changements de réglementation pour 2020 ont affecté notre voiture, c’est pour cela qu’on n’est pas dans la position de l’année passée pour se battre pour des podiums, reconnaît-il. Tout est relatif en F1, quand la voiture peut finir 3e ou 4e et que vous finissez 7e, c’est frustrant. Même chose pour une voiture qui peut finir 7e et que vous finissez 12e. Donc, l’objectif peut varier en fonction de l’auto.

Un top 5 pour nous cette année, c’est un bon résultat. Une citation de :Lance Stroll pilote d'Aston Martin

Il n'a jamais réussi à finir mieux qu'en 8e place à trois reprises cette saison. La récolte est maigre : des points marqués dans 6 des 16 courses pour un total 26. Son coéquipier Sebastian Vettel a lui inscrit des points dans cinq courses, mais avec un total de 42 grâce notamment à un podium en Azerbaïdjan.

Ça ne change pas ma motivation ni mon éthique de travail, assure-t-il. Je suis aussi motivé que l’an dernier, mais cette année, c’est plus difficile. Mais quand je rentre dans la voiture, j’ai toujours la mentalité pour sortir le maximum de la voiture et de moi-même, et de continuer à pousser. Et c’est la même mentalité qu’on ait une voiture pour finir 3e ou une voiture pour finir 7e, ça ne change rien.

Lance Stroll doit composer avec une structure technique qui évolue.

Sous la gouverne de Lawrence Stroll, l'équipe Aston Martin est en effet dans une phase de développement de l'entreprise avec un programme intensif d'embauches et la construction d'une toute nouvelle usine, à la fine pointe et dotée d'une soufflerie. Les méthodes travail changent, les objectifs aussi.

C’est vraiment un moment très excitant pour Aston Martin, assure Lance Stroll. On a appris beaucoup cette année, même avec des difficultés par rapport à l’an dernier, vers où on peut améliorer. C’est très excitant de grossir notre équipe et de l'améliorer. La nouvelle usine est un projet excitant. Il y a beaucoup de talent qui entre dans l’équipe et ça va vraiment nous aider dans notre objectif de gagner des courses et des championnats.

Les trois bâtiments de la future usine de l'équipe Aston Martin (AMR) à droite sur l'image, on reconnaît le circuit de Silverstone à gauche. Photo : Aston Martin Racing

Le Québécois rappelle que les coups de baguette magique n'existent pas en F1, juste une bonne organisation du travail.

Il faut franchir des étapes à chaque année. Tout n’arrivera pas en une année. On est encore dans une position où on doit grossir comme équipe, et s'améliorer dans certains endroits. Je pense que l'objectif, c'est de progresser à chaque année pour que dans les prochaines années, dans trois, quatre, cinq ans, on soit dans une position comme équipe d'être très compétitif dans tous les endroits et de mettre en piste une voiture qui peut rouler en avant, gagner des courses et des championnats.

Les travaux d'agrandissement de l'usine de Silverstone ont commencé le 14 septembre, et elle compte ouvrir ses portes au début de 2023, la soufflerie au troisième trimestre de 2023.

À Hamilton la pole de la course sprint

Lewis Hamilton a réussi dans la Mercedes-Benz W12 le meilleur temps de la séance de qualification, disputée vendredi, pour la course sprint de samedi.

Lewis Hamilton sur le circuit de Sao Paulo Photo : Getty Images / Lars Baron

Le Britannique a réussi un temps imbattable de 1 min 07 s 934/1000. Il a été le seul à tourner dans les 67 secondes au tour, par un temps nuageux et frais (16 degrés). Un petit crachin est même tombé sur certaines parties du circuit, sans qu'il ne cause toutefois des soucis aux pilotes.

Son rival au championnat, Max Verstappen, a fini 2e dans la Red Bull RB16B (1:08,372). Le 2e pilote Mercedes-Benz, Valtteri Bottas, a pris le 3e rang (1:08,469).

Quelle bonne séance, a réagi Hamilton. Je suis vraiment content. J'ai écopé d'une pénalité, mais je vais tout donner. Ce sera difficile de revenir sur Max [Verstappen] dimanche, mais je vais tout faire pour le rattraper.

Deuxième, ce n'est pas mauvais pour le départ, a reconnu le Néerlandais. J'aurais voulu me rapprocher un peu [de Lewis Hamilton], mais bon, parfais, il faut rester réaliste.

Hamilton va-t-il perdre sa pole? La direction de course a confirmé que Lewis Hamilton et Mercedes-Benz faisaient l'objet d'une enquête pour avoir enfreint la règle sur l'utilisation du DRS .

NDLR: le DRS (drag reduction system) est le système de réduction de la traînée, le plateau mobile dans l'aileron arrière qui s'ouvre pour gagner un peu de vitesse en ligne droite.

En fait, c'est l'ouverture du panneau mobile de l'aileron arrière de la Mercedes-Benz no 44 qui pose problème. L'ouverture dépassait les 85 mm maximum prévus au règlement lors de l'inspection technique postqualification.

Hamilton pourrait perdre sa pole position, et devoir partir du dernier rang de la grille de la course sprint de samedi.

Les commissaires n'ont pas pu venir à une décision vendredi, a-t-on appris dans un communiqué de la FIA en fin de journée. Hamilton connaîtra son sort avant la course sprint.

Lance Stroll au Brésil Photo : Getty Images / Buda Mendes

Lance Stroll (Aston Martin) a fait le 16e temps (1:09,633), et a été éliminé dès Q1. On l'a vu taper du poing sur son volant après avoir réalisé qu'il ne passait pas en Q2.

Je ne suis pas content, a réagi Stroll. J'ai fait des petites erreurs, la voiture réagissait mal. Rien n'a fonctionné.

Mais comme nous disputons une course sprint samedi, fait-il remarquer, il y a des chances de gagner des positions, et d'être mieux placé sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche.

Son compatriote Nicholas Latifi a fini au 17e rang dans sa Williams (1:09,897).

Dès le début de la journée, j'ai senti que la voiture réagissait mal, a expliqué le Torontois. On n'a pas pu améliorer la voiture durant la qualif. J'aurais aimé passer en Q2, mais le point positif avec les courses sprint, c'est qu'on peut gagner des places pour la grille de dimanche.

On a appris que Lewis Hamilton devra reculer de cinq places sur la grille de départ après que l'équipe allemande eut changé des éléments dans son groupe propulseur.

Cette pénalité n'affecte pas sa place pour la course sprint de samedi.

Le Grand Prix du Brésil est le troisième et dernier en 2021 (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint de 100 km dont les résultats déterminent la grille de départ de dimanche.

Les top 3 de la course sprint marquera des points au championnat (de 3 pour le premier à 1 pour le troisième).

Résultats de la séance de qualification: