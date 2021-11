L’équipe chinoise de hockey masculin est 32e du monde et se trouvera dans le même groupe que les États-Unis et le Canada.

Les joueurs chinois ont eu beaucoup de difficultés lors des autres compétitions internationales et les grands bonzes du hockey craignent maintenant que le pays hôte soit complètement déclassé dans son propre amphithéâtre.

La semaine prochaine, l’équipe nationale chinoise disputera deux matchs en Russie et le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), Luc Tardif, y voit là un test .

Du personnel de l’IIHF et les autorités chinoises vont regarder ces matchs avec attention en espérant y voir un signe que l’équipe du pays organisateur ne sera pas embarrassée pendant le tournoi olympique.

Lors de ces deux parties, en voyant le pointage et la manière dont le match sera disputé, nous allons savoir rapidement si les Chinois seront de niveau ou non , a affirmé Luc Tardif à l’Associated Press.

On ignore pour le moment comment ou même qui va juger ce test . L’IIHF a déclaré la semaine dernière qu’elle n’a pas l’autorité de retirer la Chine du tournoi olympique et que seul le gouvernement chinois peut le faire.

Cette décision délicate pourrait être aussi humiliante puisqu’un pays hôte n’a jamais retiré une équipe d’un tournoi pour des raisons de performance de toute l’ère moderne des Jeux selon l’historien Bill Mallon.

Le président de l’IIHF souligne qu’il n’y a pas d’inquiétude à propos de l’équipe nationale féminine.

Les Chinoises sont classées 20es et commenceront la compétition dans un groupe un peu moins compétitif que celui des hommes.

Pour ajouter au climat morose, la Chine s’est dotée d’une équipe qui joue en KHL, le Red Star de Kunlun, pour donner un peu d’expérience de hockey professionnel aux membres de son équipe nationale. Kunlun a perdu 20 des 26 rencontres qu’elle a disputées cette saison et a accordé 96 buts à ses adversaires, contre 57.

Les performances décevantes de l’équipe masculine ne sont pas dues à un manque d’efforts de la part des autorités. Lorsque l’Association chinoise de hockey sur glace a réalisé qu’elle n’était pas capable de développer des talents locaux, elle s’est tournée vers des joueurs nord-américains qui avaient une double nationalité ou qui ont reçu leur citoyenneté en acceptant de jouer pour le Red Star.

Les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, Spencer Foo et Brandon Yip, ainsi que le meilleur défenseur, Ryan Sproul, sont Canadiens, alors que le gardien partant, Jeremy Smith, est Américain. Le Québécois d'origine Mikael Tam est aussi membre du Red Star. On ignore pour le moment lesquels seront admissibles pour les Jeux de Pékin.

Piger à l’international pour bâtir une équipe n’est pas nouveau, surtout depuis 2006, date où le pays hôte a obtenu automatiquement une place dans le tournoi de hockey. Cette année-là, l’équipe italienne comptait neuf Canadiens et deux Américains. Et en 2018, l’équipe sud-coréenne avait six joueurs canadiens et un Américain. Malgré tout, aucune des deux équipes n’a gagné un match.

La Chine s’est aussi tournée vers des anciens de la LNH pour diriger son équipe en KHL. Le gagnant de la Coupe Stanley Mike Keenan a été mis à la porte après seulement 36 matchs avec Kunlun en 2017. Bobby Carpenter, Curt Fraser et même l’ancien joueur du Canadien de Montréal Alexei Kovalev se sont succédé, mais c’est finalement l’Italo-Canadien Ivano Zanatta qui mènera les hockeyeurs chinois aux Olympiques.

Le vice-président des communications du Red Star, Longmou Li, estime qu’un succès pour l’équipe nationale chinoise serait d’inscrire au moins un but et d’avoir une performance respectable sans être un désastre .

Il y aura six équipes de rêve qui vont jouer devant les spectateurs chinois lors des Olympiques en février prochain, souligne Longmou Li. Les gens doivent réaliser que l’équipe chinoise est l’hôtesse et ne pas trop se préoccuper du pointage. Tout le monde va alors réaliser que le hockey est le plus beau sport du monde, les parents vont inscrire leurs enfants au hockey et d’autres vont payer pour assister à des matchs. Ce sera un beau moment pour le sport.

Le Vancouvérois de 36 ans Brandon Yip s’attend à de dures défaites en février prochain, mais pour lui, le portrait n’est pas entièrement noir.

Si dans 20 ans je suis assis dans mon divan et je vois un joueur chinois être repêché au premier tour dans la LNH, ou même que l’équipe chinoise participe à nouveau aux Olympiques et qu’en entrevue un de ses joueurs affirme qu’il a été inspiré par l’équipe de Pékin en 2022, c’est ce qui fera de toute cette aventure un succès pour moi. Une citation de :Brandon Yip