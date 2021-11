Marjorie Lajoie et Zachary Lagha au plus fort de la lutte à Tokyo

Les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, champions du monde en titre, devancent les Américains Madison Chock et Evan Bates avec une légère marge.

Sinitsina et Katsalapov ont totalisé 86,33 points. Chock et Bates, champions à deux reprises à la compétition des quatre continents, suivent avec 86,02 points. Les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson sont 3es (76,43).

Trois duos sont engagés dans une lutte serrée pour la 3e place. Les Espagnols Sara Hurtado et Kirill Khaliavin suivent avec 76,40 points pour la 4e place et Lajoie, de Boucherville, et Lagha, de Saint-Hubert, sont 5es à 74,45.

Il s'agit du meilleur pointage cette saison pour les Canadiens en compétition. Ils ont terminé 4es à la Classique d'automne, 7es à l'Omnium de Finlande et 6es aux Internationaux Patinage Canada il y a deux semaines.

Feux d'artifice

Du côté des hommes, Shoma Uno devance l'Américain Vincent Zhou après le programme court. Uno a commencé son programme avec un quadruple flip, puis il a bien exécuté une quadruple boucle piquée, mais il s'est contenté d'une double boucle piquée au lieu d'une triple sur le deuxième élément de cet enchaînement.

Le médaillé d'argent olympique a également réussi un triple axel et a amassé 102,58 points. C'est un saut que je sais que je peux faire, c'est donc un peu décevant, a confié le patineur japonais à propos de sa combinaison. Le programme libre de demain sera deux fois plus difficile que le programme court, je devrai donc être à mon mieux.

Premier à s'exécuter dans le groupe final, Zhou a effectué une combinaison quadruple lutz-triple boucle piquée, ainsi qu'un quadruple salchow et un triple axel pour un total record de la saison à 99,51 points. Le médaillé de bronze des mondiaux de 2019 vient de remporter son premier grand prix à Skate America, où il a eu le meilleur sur le favori Nathan Chen.

Le Sud-Coréen Cha Jun-hwan (95,92), qui a commencé avec un quadruple salchow, est 3e.

Le double champion canadien Nam Nguyen occupe le 10e rang. Son premier saut, une combinaison quadruple salchow-triple boucle piquée, ne s'est pas déroulé comme prévu puisqu'il s'est contenté d'un double salchow.

Les Nippones en forme

La championne en titre Kaori Sakamoto a mené le Japon à un doublé dans le programme court. Patinant sur Now We Are Free du film Gladiateur, Sakamoto y est allé d'un triple lutz, suivi d'un double axel et d'une combinaison triple flip-triple boucle piquée pour récolter un pointage record de 76,56.

Mana Kawabe a réussi le seul triple axel du programme et l'a enchaîné avec un triple lutz-triple boucle piquée et un triple flip, ce qui lui a conféré un record personnel de 73,88 points. La Sud-Coréenne You Young (68,08) est tombée sur son triple axel d'ouverture, mais a récupéré avec un triple lutz-triple boucle piquée et un triple flip.

Enfin, en couples, les Russes Anastasia Mishina et Alexander Galliamov ont pris la tête du programme court après avoir obtenu 78,40 points. Leurs coéquipiers Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov sont 2es avec 75,78, devant les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara (73,98).

Les Ontariens Evelyn Walsh et Trennt Michaud occupent le 6e rang avec 56,97 points, soit plus de deux points de plus que leur pointage à Skate America en octobre.

Le trophée NHK se termine samedi.