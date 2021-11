Nick Suzuki, le compétiteur discret

On le savait talentueux, posé, intelligent. On sait maintenant Nick Suzuki entêté.

Particulièrement entêté. Une qualité, certainement, à ce niveau.

Alors quand il a essayé de déjouer Jacob Markstrom depuis l’arrière du filet à quatre contre quatre et que le grand Suédois a simplement avalé la rondelle avec son gant tout en lui soulignant au passage que ce genre de petite manœuvre n’allait pas fonctionner, Suzuki n’en a pas fait grand cas.

Sur ce jeu, il aurait certes pu tenter de la refiler à Ben Chiarot posté au poteau extérieur, mais je ne pense pas qu’il a les mains pour réussir ça du revers , a fait savoir le jeune centre, un peu taquin.

Les quatre buts marqués par le défenseur du Tricolore cette saison, un sommet chez les arrières dans la LNH, ne l’impressionnent pas outre-mesure, visiblement.

Non, Suzuki a estimé qu’il valait mieux prendre les choses en main.

À sa présence suivante, en avantage numérique, Suzuki a fait mine de contourner le filet des Flames avant de faire rebondir la rondelle sur la jambière de Markstrom pour inscrire son quatrième but à ses cinq derniers matchs, celui-ci pour la victoire du CH.

Markstrom a perdu avec éclat cette petite passe d’armes psychologique. Il n’a pas apprécié.

Il m’a donné une petite tape après. Je pense qu’il était fâché , a laissé tomber Suzuki, petit sourire en coin.

Une petite victoire pour Suzuki, une grande pour ce club qu’il traîne sur ses épaules depuis cinq matchs. Depuis sa séance d’auto-flagellation en public à Anaheim en fait, quand il avait évoqué avoir disputé l’un des pires matchs de sa carrière.

Depuis ce temps, il a engrangé neuf point en cinq rencontres. Si l’on enlève les deux buts dans un filet désert pendant cette séquence de matchs à domicile, il a contribué à 8 des 11 buts de son équipe.

Il y a eu échauffourée après le but égalisateur de Brendan Gallagher en 2e période. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

C’était un peu son rôle cette année de devenir le premier centre. Ça a commencé tranquillement, mais il joue extrêmement bien en ce moment.

Oui, David, c’était un peu son rôle, un rôle pour lequel Marc Bergevin a décidé qu’il était prêt. Pas facile de monter sur les planches à 22 ans, de jouer les premiers violons, sachant que la partition repose sur vous.

Pour Suzuki, l’adaptation à cette pression a duré quatre matchs.

Il doit vivre avec ça pour quelques années. Il a signé un long contrat et il apprend à gérer ça , a lancé Dominique Ducharme.

Quatre petites rencontres où on l’a vu un peu perdu, un peu passif. Ducharme lui rappelait alors de ne pas essayer d’être plus intelligent que tout le monde… puisqu’il l’était naturellement. Une intelligence typique du hockey qui comprend un mélange de créativité, de patience et, n’ayons pas peur des mots, de raffinement.

Mais il y a aussi un autre aspect de son jeu que l’entraîneur a tenu à souligner à gros traits.

Quand c’est compétitif comme ça, que c’est le temps de trouver les options, de faire sortir son intelligence, ça sort tout seul. Il se connaît encore mieux comme joueur. Il a à cœur les succès de l’équipe et il veut faire une différence. Une citation de :Dominique Ducharme à propos de Nick Suzuki

Il n’a pas l’air de ça, mais c’est pas mal difficile de l’affronter, a ajouté Ducharme. Quand il a ce désir, tu le vois proche de la rondelle, il est en mouvement, tu vois les signes rapidement. C’est un compétiteur silencieux. Il faut le regarder aller. Il ne court pas partout en train de frapper des gars, mais il est sur la rondelle et il est fort.

Jeudi soir, le match du jeune centre n’était pas parfait. À cinq contre cinq, le trio de Sean Monahan a fait jeu égal avec lui et les chances de marquer, peu nombreuses, ont été partagées équitablement (deux de chaque côté), même si Suzuki a été à l’origine du but de Chiarot.

En avantage numérique, il a donné l’impression d’avoir trouvé les codes du jeu pour tricher. Comme à Punch Out.

Qui d’une petite passe à Tyler Toffoli à rediriger, qui d’une chance offerte à Brendan Gallagher, qui d’un lancer à bout portant arrêté in extremis, jusqu’à cette petite merveille de but depuis l’arrière du filet. On le sent hargneux, combatif. Il veut mener la charge, sortir cette équipe du trou où elle s’est enfoncée.

Il était à la hauteur du premier centre qu’un peu tout le monde voit en lui.

Voilà donc une éclaircie dans le ciel sombre du CH. Il y en a d’autres. La prestation du trio de Jake Evans en est une. Le rappel de Ryan Poehling et cette bonne première impression laissée contre les Flames en est une autre. Le jeu défensif qui se stabilise tranquillement aussi.

Mais sont-elles aussi fondamentales au succès du Canadien, actuel et surtout futur, que l’excellence de Suzuki?

Tout est discret chez lui. Son timbre de voix, son humilité, sa force, sa compétitivité, sa férocité. Tout est discret. Sauf son jeu.

Le Canadien a finalement obtenu un premier gain en quatre matchs en battant les Flames 4-2, jeudi. Photo : usa today sports / Eric Bolte

En rafale

Suzuki a passé 22 min 6 s sur la glace, le troisième plus haut total de sa carrière. Samedi dernier, contre Vegas, il avait été utilisé pendant 23 :19.

Lorsqu’en retard ou à égalité après deux périodes cette saison, le CH avait maintenu une fiche de 0-10-1. C’est donc la première fois qu’il signe un gain dans ces circonstances. Il n’est jamais trop tard pour bien faire.

On s'en va dans la bonne direction, mais on s'est creusés un trou, on en est conscient. On ne vient pas ici en se disant "On s'est creusés un trou, c'est fini, c'est fait, c'est terminé". Au contraire. On va se battre Une citation de :Dominique Ducharme

Le quatrième trio formé de joueurs qui ont tous commencé l’année dans la Ligue américaine – Michael Pezzetta, Alex Belzile et Poehling – s’est plutôt bien tiré d’affaire. Les trois comparses ont joué avec intensité et ont même forcé l’adversaire à écoper de deux punitions face à eux. C’est déjà pas mal plus que ce que Ducharme obtenait de ses précédents quatrièmes trios récemment.

Le Canadien a marqué trois buts ou plus dans un match pour la troisième fois en 15 sorties. Il en a accordé moins de trois pour la sixième fois.

Le CH s’envolera pour Détroit vendredi où il amorcera une séquence de trois matchs en quatre soirs à compter de samedi. Il affrontera aussi les Bruins et les Rangers. Jonathan Drouin sera du voyage; Mathieu Perreault non.