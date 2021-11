Coupe Dunsmore : de jeunes meneurs à l’avant-scène chez les Carabins

La ritournelle de la Coupe Dunsmore est bien connue; les Carabins d’un côté, le Rouge et Or de l’autre. Certains paramètres au cœur de l'intense rivalité sont cependant bien différents cette année, à commencer par les jeunes effectifs qui s'affronteront dimanche après-midi au CEPSUM.

Plus que jamais, la jeunesse était au rendez-vous ces derniers mois dans les cinq programmes de football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Les ténors n'ont pas échappé à cette tendance contraire à la leur.

De part et d'autre, les formations du Rouge et Or et des Carabins sont plus inexpérimentées qu'à l'habitude, conséquence de l'annulation de la saison 2020 par la crise sanitaire. Nombre de joueurs qui en sont à leur troisième année, soit le noyau, n'avaient pratiquement pas obtenu de temps de jeu avant l'automne, encore moins comme partant.

Quelques recrues occupent des postes clés dans l'équipe montréalaise, en attaque comme en défense, et auront une incidence directe sur l'issue de l'affrontement, un huitième d'affilée en finale provinciale entre les universités Laval et de Montréal (UdeM).

On se sert de ce qu'ils ont vécu pour leur faire comprendre que c'est juste un autre match de football... mais on ne se mentira pas que c'est probablement le plus gros match pour ces joueurs, à date, dans leur carrière. Il faut s'amuser avec ça, profiter du moment, vivre dans le moment présent et ne pas essayer de trop en faire , affirme Marco Iadeluca, récompensé vendredi du titre d'entraîneur-chef par excellence du circuit universitaire québécois.

En tête de liste, le quart-arrière Jonathan Sénécal, qui a remporté ses deux duels contre l'Université Laval, d'abord à la mi-septembre au stade Telus, ensuite à la fin octobre au CEPSUM. Habitué aux grands rendez-vous, le jeune pivot sait se lever lorsque la tension est à son comble.

J’ai eu l’occasion de diriger Jonathan à d’autres niveaux. Nous avons gagné une Coupe du Canada ensemble, il a joué pour l’équipe nationale contre les États-Unis, un autre gros événement. Ensuite, nous avons gagné un Bol d’Or ensemble au collégial. Je suis habitué à le voir jouer dans des moments de stress. Une citation de :Marco Iadeluca, entraîneur-chef des Carabins de l'UdeM

L'entraîneur-chef des Bleus est comblé par le développement de Jonathan Sénécal cette saison, malgré une blessure en cours de route qui l'a contraint à faire l'impasse sur plusieurs répétitions importantes. Il a tôt fait de retrouver ses aises lorsqu'il a renoué avec l'action et se débrouille même mieux qu'avant de tomber au combat.

Ç'a un peu ralenti sa progression, mais de semaine en semaine, Jonathan prend plus d'assurance et joue de mieux en mieux. Il y a eu les deux derniers matchs de la saison, je crois qu'à ce jour, ce sont ces deux meilleurs , considère Marco Iadeluca.

L'instructeur Marco Iadeluca a rempli les attentes élevées à son endroit en 2021. Photo : Carabins de l'Université de Montréal / James Hajjar

Lors du deuxième choc face au Rouge et Or, justement, Jonathan Sénécal avait amassé 350 verges par la voie aérienne et 3 passes de touché pour mener les siens à une convaincante victoire qui permettait aux Carabins d'accueillir la Coupe Dunsmore.

Fait plutôt rare, le titre se décidera loin de Québec.

On peut calculer sur les doigts d'une main les occasions où l'Université Laval n'a pas été l'hôte du match de championnat durant sa riche histoire. Il s'agira seulement d'une 4e finale en terrain hostile en 22 participations pour la troupe de l'entraîneur-chef Glen Constantin.

Les Carabins profiteront quant à eux de l'appui du public montréalais pour la troisième fois à la Coupe Dunsmore, après avoir vu rouge lors des deux premiers duels (2004 et 2016).

La passation du flambeau

De l'autre côté du ballon, le secondeur Harold Miessan n'a pas mis de temps pour devenir l'un des rouages importants des Carabins. Ses prestations lui ont valu le titre de recrue défensive du circuit à l'issue d'une campagne où il a réussi 33 plaqués, un sommet parmi les siens.

Non seulement a-t-il largement contribué à freiner le jeu au sol, Harold Miessan a aussi sévi à maintes reprises derrière la ligne de mêlée. Ses trois sacs du quart ont d'ailleurs été enregistrés contre le Rouge et Or, un adversaire qui lui convient parfaitement, aidant chaque fois les Bleus à remporter la guerre des tranchées.

C'est une rivalité, j'aime performer quand il y a des enjeux, des matchs à haute pression, explique-t-il. J'ai la même approche que lors de chaque match, mais c'est sûr que c'est excitant de jouer contre l'Université Laval. Il y a une grosse histoire entre les deux équipes, je suis content d'en faire partie.

Harold Miessan avait été nommé joueur de la semaine à l'échelle nationale après son premier match contre le Rouge et Or à l'Université Laval. Photo : Carabins de l'Université de Montréal / James Hajjar

Dans n'importe quel gros match de football, les lignes de mêlée sont très importantes. On aura deux bonnes équipes de football qui seront très bien préparées, mais c'est sûr que celle qui gagnera la ligne d'engagement aura un avantage , assure Marco Iadeluca.

Le fait de pouvoir compter sur la présence de Philippe Lemieux-Cardinal, nommé meilleur joueur de ligne du RSEQ, ne devrait pas nuire à la cause montréalaise. Le vétéran aguerri, qui a dérangé les quarts adverses tout au long du calendrier et pris Harold Miessan sous son aile, s'est dit impressionné par l'intelligence et les excellentes qualités athlétiques de son nouveau coéquipier.