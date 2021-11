Le Canada vise la Coupe du monde masculine par la grande porte

EDMONTON – Le froid cinglant ne s’est pas encore installé dans la capitale de l’Alberta. Le mercure devrait atteindre le point de congélation en début de soirée, vendredi, lorsque le Canada et le Costa Rica s’affronteront en qualifications pour la Coupe du monde masculine. Mais si la météo ne refroidit pas l’adversaire, les Canadiens se sentent capables de leur infliger une douche glacée eux-mêmes.

C’est, après tout, la suite logique de longues années à construire un programme, à tenter de s’établir comme l’une des nations de soccer en émergence. Le classement de la FIFA est ce qu’il est, mais il n’en demeure pas moins que l’équipe masculine canadienne était 94e lorsque John Herdman en est devenu le sélectionneur. Elle est aujourd’hui au 48e rang.

Oui, Canada Soccer a voulu organiser ce match contre le Costa Rica et le suivant, contre le Mexique, dans le froid albertain de novembre dans l’espoir de nuire à ses rivaux, habitués qu’ils sont en théorie aux climats tempérés. Oui, l’association savait très bien ce qu’elle faisait lorsqu’elle a choisi la ville où sa grande vedette Alphonso Davies a grandi pour ces rencontres.

C’est avec ses moyens que l’équipe veut toutefois vaincre le Costa Rica. Pas avec les circonstances. Le milieu de terrain Jonathan Osorio affirme qu’il a toujours cru que le Canada se qualifierait pour une Coupe du monde avant d’en accueillir une, en 2026. Il n’en démord pas.

Je ne pense qu’au Qatar, parce que je veux faire partie d’une équipe qui peut dire qu’elle s’est qualifiée pour le Mondial, pas simplement qu’elle l’a organisé, a-t-il souligné en point de presse virtuel plus tôt cette semaine. Nous voulons gagner notre place. C’est prestigieux. Et avec tout ce qui se passe dans le milieu du soccer canadien, c’est important de se lancer dès maintenant.

Après le match, le Canada sera à mi-chemin de ce troisième tour des qualifications de la CONCACAF. Avec une victoire, l’actuel 3e du groupe prendrait une avance de sept points sur le Costa Rica, 5e. Un gouffre. Toujours vendredi, les États-Unis, 2es, recevront le meneur du groupe, le Mexique, qui sera au Canada mardi. Les trois premiers du groupe obtiennent leur billet, le 4e passera par les barrages intercontinentaux.

Bref, les représentants de l’unifolié ont l’occasion de faire un grand pas vers la qualification dans ces deux matchs. Seulement deux matchs et pas trois comme lors de la dernière trêve, tous à domicile, sans déplacement.

Et la foule, cette foule. Une mer de rouge , souhaitent tout haut les joueurs, l’entraîneur et les dirigeants de Canada Soccer. Ce rouge qu’on trouve sur des banderoles promotionnelles qui flottent un peu partout dans Edmonton et ses environs.

Il y a des années de ça, on n’aurait jamais pu imaginer que l’équipe canadienne viendrait à Edmonton et que le match serait presque à guichets fermés, a soutenu Atiba Hutchinson, qui pourrait égaler le record de sélections de Julian De Guzman s’il jouait son 89e match en rouge en Alberta. Tout cet intérêt pour l’équipe, c’est réellement formidable.

Du côté costaricain, en tout cas, on s’attend à un match exigeant. Le sélectionneur Luis Fernando Suarez a insisté cette semaine sur le caractère dont devront faire preuve ses joueurs, qui doivent se préparer selon lui à un match compliqué sur le plan psychologique.

Sur le plan de la température? Pas nécessairement. C’est plutôt la surface synthétique du stade du Commonwealth qui titille l’entraîneur, qui n’est pas du genre à critiquer , mais qui juge qu’un match de qualification doit se jouer sur le meilleur terrain possible . Un terrain de pelouse naturelle, bien sûr.

La bonne nouvelle, c’est qu’on dit que le vent, au stade du Commonwealth, est parfaitement naturel.

Le stade du Commonwealth à Edmonton Photo : Radio-Canada