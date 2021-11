« Montréal, c’est ma ville » - Artur Beterbiev

Pour Beterbiev, il s’agira d’une première occasion de boxer au Québec en cinq ans [23 décembre 2016, Casino du Lac Leamy, NDLR].

Certes, la pandémie l’a contraint à se battre hors de nos frontières au cours des 20 derniers mois, mais il s’agira tout de même d’une première présence à Montréal depuis le mois de juin 2016.

Le principal intéressé assure que la métropole et le domicile du Canadien occupent une place spéciale dans sa vie d’athlète professionnel puisque c’est ici que tout a commencé pour lui.

Je suis content de pouvoir de nouveau me battre, ici, à Montréal, de m’y présenter en tant que champion du monde. Pour moi, c’est comme revenir à la maison pour défendre ma ceinture. Montréal, c’est ma ville. Une citation de :Artur Beterbiev, champion des mi-lourds de la WBA et du WBC

Quand on lui demande à quel genre d’accueil il s’attend du public qui a été contraint de suivre ses exploits et sa progression à distance depuis aussi longtemps, Beterbiev se montre réaliste.

Je sais que je ne suis pas très populaire auprès des amateurs ici. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Mais ma tactique pour gagner leur cœur est de bien me préparer pour remporter la victoire , a-t-il indiqué en entrevue avec Radio-Canada Sports.

En fait, il semble clair que le public connaît mieux Marcus Browne que Beterbiev. L’Américain de 31 ans s’est déjà mesuré à Jean Pascal, à Francy Ntetu, ainsi qu’à Badou Jack et à Denis Grachev, lesquels ont également boxé contre nos as tels Pascal ou Lucian Bute.

Respect pour l’adversaire

Quand on lui demande s’il fait les choses différemment en vue d’affronter Browne, Artur Beterbiev assure que non. Pour lui, il fait ce qu’il faut en gymnase pour se présenter dans le ring en pleine possession de ses moyens.

J’essaie de rester actif en gymnase parce que j’aime ce que je fais. J’aime le sentiment de bien-être que me procure ma bonne condition physique. Comme ça, je suis toujours prêt si un combat s’annonce pour moi , a-t-il expliqué.

Marc (Ramsay) n’a pas besoin de me pousser. En fait, c’est lui qui se fatigue vite en travaillant avec moi (rires). Je lui rappelle qu’il doit prendre soin de son cardio, mais il ne m’écoute pas (rires) , a-t-il enchaîné avec une pointe d’humour.

Quand on lui a fait remarquer qu’à 36 ans il n’était plus un jeune premier, il a poursuivi sur le même ton amusé. Je me rends au gymnase en marchant avec une canne (rires). Mais une fois mes échauffements complétés, je la range dans un coin (rires)!

Artur Beterbiev Photo : Facebook / Artur Beterbiev

En parlant de son adversaire, Beterbiev n’avait que de bons mots, mais surtout pas le genre de discours que l’on sert habituellement pour endormir son rival.

Browne est un bon boxeur. Il a eu une bonne carrière chez les amateurs et un bon parcours professionnel jusqu’à maintenant. C’est un adversaire que je dois prendre au sérieux. Il est gaucher. Il y a donc plusieurs facettes à envisager. On travaille sur un plan pour le contrer. Une citation de :Artur Beterbiev

Son entraîneur Marc Ramsay a poursuivi dans la même veine en ajoutant des observations précises sur les principales qualités qui font de Browne un adversaire redoutable.

C’est un challenge important. On parle d’un gars de 6 pi 2 po, gaucher, probablement le boxeur le plus rapide de la division avec de bons déplacements et des mains très rapides, a-t-il dit. Il a également une bonne force de frappe. Il y a donc plusieurs petits éléments à contrôler si on veut faire une bonne performance.

Marcus Browne Photo : Getty Images / Al Bello

Ramsay n’a pas besoin de dire à Beterbiev pourquoi il est primordial de mettre toutes ses énergies dans une préparation adéquate. Sans nommer ni montrer du doigt qui que ce soit, l’entraîneur souriait en parlant de l’entrain et de la constance de son protégé.

Artur est une personne très stable, tant dans son humeur que dans son approche vis-à-vis de l’entraînement. Peu importe qui on affronte, il se présente à peu près toujours de la même manière et en bonne condition physique. Une citation de :Marc Ramsay, entraîneur de boxe

C’est bien parce que face à des boxeurs qui n’ont pas le même renom ou la même importance, ou dans des combats d’unification, il n’a pas plus de pression. On aborde ça de manière professionnelle pour bien lire l’adversaire et mettre sur table les problématiques et les défis à relever , a-t-il confié.

Et cette préparation se déroule apparemment sans embûches. Selon Ramsay, Beterbiev ne ménage ni ne cache aucune blessure. Il atteint les objectifs fixés. Le clan s’attend à une victoire et à une performance très convaincantes le soir du combat. Même si la soirée se déroulera à Montréal, il est peu probable que son épouse et ses enfants y assistent en personne.

La dernière fois que ma femme a assisté à un de mes combats, c’était aux Championnats du monde 2007, à Chicago. Donc, ma famille et mes enfants n’ont pas l’habitude de me voir tout juste avant un combat , a-t-il précisé.

À quoi pensera-t-il avant d’entamer sa marche vers le ring?

C’est chaque fois différent. Mes émotions étaient différentes à chacun de mes 16 combats professionnels. Difficile de dire ce que je vais ressentir le 17 décembre. Mais j’apprécie toujours ce moment. C’est excitant. Mais en même temps, je veux rester calme et concentré. Une citation de :Artur Beterbiev

Ce n’est pas important d’avoir une image précise en tête pour me concentrer. Le simple fait de savoir que j’ai fait tout ce qu’il fallait dans le gymnase me suffit, parce que c’est aussi là qu’on se prépare mentalement pour le combat , a conclu Beterbiev sous le regard approbateur de Marc Ramsay.