Nick Suzuki mène le Canadien à la victoire face aux Flames

Nick Suzuki a marqué le but gagnant, alors qu'il restait moins de huit minutes à écouler. Jake Evans a ensuite porté le pointage à 4-2 en lançant dans une cage abandonnée.

Les Flames avaient pourtant ouvert la marque à peine deux minutes après la mise en jeu initiale. Mikael Backlund a fait dévier une rondelle sur un tir de la ligne bleue en apparence inoffensif. Jake Allen avait cependant la vue partiellement obstruée et n'a pas été en mesure de bloquer le troisième lancer du match.

Les Flames avaient gagné sept de leurs dix derniers matchs avant leur affrontement face au CH. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Ben Chiarot a offert la réplique pour le Canadien, un peu plus de sept minutes plus tard. Le défenseur a foncé au filet pour pousser une rondelle que Jacob Markstrom n'a pas pu maîtriser, à la suite d'une attaque de Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Il s'agissait d'une deuxième réussite en deux matchs pour Chiarot, qui a aussi fait bouger les cordages mardi face aux Kings.

Andrew Mangiapane a permis aux visiteurs de retourner au vestiaire avec l'avance alors qu'il a touché la cible avec moins de quatre minutes à jouer au premier tiers.

L'attaquant de 25 ans a inscrit son 9e filet de la présente saison en battant Allen d'un lancer du revers.

Statistiques : Lancers : MTL 28 CGY 26

Mises en échec : MTL 29 CGY 30

Minutes de pénalité : MTL 12 CGY 6

Mises en jeu remportées : MTL 54 % CGY 46 %

Après une première période plutôt tranquille, dans laquelle aucune pénalité n'a été décernée, les esprits se sont échauffés au second tiers.

Brendan Gallagher venait de créer l'égalité en avantage numérique en profitant d'une rondelle qui venait de toucher le poteau derrière Markstrom. Gudbranson l'a ensuite frappé le no 11 du Canadien par-derrière, ce qui lui a valu un double-échec de la part de Toffoli en guise de représailles. Les deux joueurs ont été chassés sur la séquence.

Il y a eu échauffourée après le but égalisateur de Brendan Gallagher en 2e période. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Les hommes de Darryl Sutter ont également été plus robustes en deuxième période, distribuant 19 de leurs 30 mises en échec.

La troisième période a été moins mouvementée. Le quatrième trio du Bleu-blanc-rouge, composé de trois joueurs provenant du club-école, a connu de bons moments en échec-avant. Alex Belzile, Michael Pezzetta et Ryan Poehling ont notamment forcé les adversaires à écoper d'une pénalité, alors qu'il restait moins de 12 minutes à jouer.

Quelques instants plus tard, Nick Suzuki a brisé l'égalité en avantage numérique. Il a battu Markstrom de l'arrière du filet, en faisant ricocher une rondelle sur la jambière du gardien. Quelques minutes auparavant, la jeune vedette du Canadien avait tenté une manœuvre semblable, qui avait toutefois été repoussé par le grand portier.

Il m'avait dit quelques mots après la première tentative. Il avait dit que ça ne marcherait pas. Il m'a donné une petite tape quelques présences après que la deuxième fois ait fonctionné , a mentionné Suzuki. Il était probablement fâché que la deuxième soit rentrée.

Suzuki a maintenant amassé neuf points à ses cinq derniers matchs. Il est un gars compétitif qui aime ce genre de défi. Nous le voyons, il est dans une bonne séquence après un départ plus lent , a souligné son entraîneur Dominique Ducharme. Il a à cœur les succès de l'équipe et veut faire la différence.

Les Albertains subissent ainsi un premier revers sur la route cette saison. Ils encaissent aussi une première défaite contre une équipe de l'Association de l'Est depuis le début de la présente campagne.

Le Canadien met quant à lui terme à une série de trois défaites d'affilée. Les Montréalais vont maintenant disputer deux rencontres samedi et dimanche, face aux Red Wings et aux Bruins.

Ces cinq matchs n'ont pas été parfaits, mais j'aime notre progression, où nous nous en allons , a dit Ducharme. Maintenant, il faut être constant pour revenir dans la course et nous donner une chance.

Les débuts de Poehling cette saison

Fraîchement rappelé du Rocket de Laval, le centre Ryan Poehling prenait la place de Cédric Paquette, tombé au combat mardi, dans la formation.

En sept matchs avec le Rocket, Poehling a récolté trois buts et autant d'aides. En 28 rencontres dans la LNH, le choix de premier tour du Canadien en 2017, 25e au total, a inscrit quatre buts et une aide.

Il termine la rencontre avec deux lancers et une mise en échec. Il a également été très efficace dans le cercle des mises en jeu, où il a présenté un taux d'efficacité de 71 %. Son entraîneur l'a employé pendant 8 min 12 s aux côtés de ses compagnons de trio Alex Belzile et Michael Pezzetta.

Jonathan Drouin ratait un quatrième match d'affilée en raison de maux de tête. Il a été atteint au visage par un tir de son coéquipier Brett Kulak la semaine dernière. Ducharme a indiqué que son attaquant sera du voyage vers le Michigan.