Félix Auger-Aliassime retrouvera Denis Shapovalov à Stockholm

Félix Auger-Aliassime a défait Botic van de Zandschulp 6-4 et 6-3 en quarts de finale du tournoi de Stockholm, jeudi.

Auger-Aliassime, 11e joueur mondial, a mis une 1 h 25 min pour venir à bout du Néerlandais, 61e joueur au monde. Il s'agissait du premier duel entre les deux dans le circuit de l'ATP.

Le Québécois 21 ans a offert une performance pratiquement sans faille contre van de Zandschulp.

Auger-Aliassime a d'ailleurs sauvé la seule balle de bris offerte à son adversaire, et il est parvenu à le briser trois fois en 12 occasions. Il a également commis deux fois moins de fautes directes (10 contre 20) que van de Zandschulp.

Auger-Aliassime espère toujours décrocher un premier titre dans le circuit de l'ATP. Il s'est incliné à ses deux finales plus tôt cette saison, à de Stuttgart (sur gazon) et à Murray River (sur ciment).

Ses performances à Stockholm lui assurent toutefois déjà d'entrer dans le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière, lundi.

Une demi-finale toute canadienne

Auger-Aliassime affrontera en demi-finales son compatriote Denis Shapovalov, champion en titre du tournoi, disputé pour la dernière fois il y a deux ans.

Shapovalov, troisième tête de série, a battu le Français Arthur Rinderknech, 60e raquette de l’ATP, en trois manches de 4-6, 6-3, 7-5.

L'Ontarien a excellé avec 71 % de réussites sur ses premières balles de services. Il a obtenu 14 as, le double de son adversaire et il a de plus inscrits 36 coups gagnants contre 26 pour Rindkerknech.

Dans l'autre portion du tableau, grâce à sa victoire sur le Britannique Daniel Evans, l'Américain Frances Tiafoe croisera le fer en demi-finale avec son compatriote Tommy Paul qui a vaincu le Britannique Andy Murray.