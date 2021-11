Un sixième joueur des Sénateurs à l’écart en raison de la COVID-19

Il se retrouve avec les attaquants Austin Watson, Dylan Gambrell et Connor Brown et les défenseurs Victor Mete et Nick Holden sur la touche.

Les Sénateurs ont également annulé leur entraînement à l'horaire par mesure préventive.

L'entraîneur associé Jack Capuano doit aussi se soumettre au même protocole.

Le nom de Mete a été ajouté mardi, quelques heures avant que l'équipe affronte les Bruins de Boston.

Les Sénateurs ont annulé leur entraînement lundi par mesure préventive, après que Holden et Capuano eurent été mis à l'écart dimanche.

Ils ont ensuite inscrit les noms de Connor Brown et de Gambrell lundi et ont révélé qu'ils n'accompagneraient pas l'équipe à Boston.

Watson est soumis au protocole depuis vendredi.

Les Sénateurs accueilleront les Kings de Los Angeles jeudi.

Penguins: deux joueurs sont de retour à l'entraînement Les Penguins de Pittsburgh approchent peut-être de la fin de l'éclosion de COVID-19 qui a obligé huit joueurs et l'entraîneur-chef Mike Sullivan à se plier au protocole lié à la COVID-19 ces dernières semaines. Les défenseurs Chad Ruhwedel et Marcus Pettersson se sont entraînés mercredi. L'entraîneur adjoint Todd Reirden - qui remplace Sullivan - a déclaré qu'une décision sera prise jeudi soir quant aux chances qu'ils effectuent un retour au jeu alors que les Penguins accueilleront les Panthers de la Floride. Les deux défenseurs doivent suivre le protocole lié à la COVID-19 depuis le 31 octobre. Les deux ont déclaré mercredi qu'ils étaient symptomatiques pendant leur quarantaine. Les Penguins sont toujours privés du capitaine Sidney Crosby, du défenseur Brian Dumoulin et de leur entraîneur-chef. -Associated Press