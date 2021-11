Le mystère s’épaissit autour de Jonathan Drouin

Drouin, Christian Dvorak et Cédric Paquette ont tous raté l'entraînement, mercredi au Complexe sportif de Brossard, pour subir des traitements, tandis que Josh Anderson brillait par son absence en raison d'un virus non lié à la COVID-19.

Drouin a raté un troisième match d'affilée dans la défaite de 3-2 en prolongation contre les Kings de Los Angeles, mardi, après avoir été atteint au côté gauche du visage par un tir de son coéquipier Brett Kulak lors d'une victoire de 3-0 sur les Red Wings de Détroit la semaine dernière.

L'entraîneur-chef Dominique Ducharme a réitéré que le Québécois ne souffrait pas d'une commotion cérébrale, mais a indiqué qu'il ratera la rencontre de jeudi, au Centre Bell, contre les Flames (7-3-2) de Calgary.

C'est en montagnes russes, mais encore une fois il n'a pas de commotion. Ils (les médecins) ne sont pas arrivés à un diagnostic de commotion. Il se sentait mieux (mardi) dans la journée, et un peu moins bien plus tard en soirée et (mercredi) matin, donc il faut évaluer ça au jour le jour , a indiqué Ducharme.

(Mardi), il a fait son entraînement sur la glace et dans le gym, et c'est à la suite de ça qu'il s'est senti moins bien. Il faut donc le gérer. Et une blessure à la tête comme celle-là, il ne faut surtout pas prendre de chance , a-t-il ajouté.

De son côté, Paquette n'est pas revenu au jeu après la première période après avoir vraisemblablement été victime d'une blessure au bas du corps de façon anodine. Ducharme a indiqué qu'il ratera au moins 10 jours d'activités.

Paquette a récemment purgé une suspension de deux matchs pour une mise en échec par derrière contre l'attaquant des Ducks d'Anaheim Trevor Zegras, et il a aussi été ennuyé par une blessure au bas du corps en début de campagne.

Quant à Dvorak et à Anderson, qui étaient en uniforme contre les Californiens, ils ont terminé le match avec un différentiel combiné de -3. Ducharme a indiqué qu'il était convaincu de voir Dvorak en uniforme contre les Flames.

Tard en soirée, le Canadien a annoncé le rappel du joueur de centre Ryan Poehling du Rocket.

Un peu plus tôt en soirée, Poehling avait contribué à la victoire de 3-0 du Rocket contre les Senators de Belleville en marquant le deuxième but de son équipe à mi-chemin de la troisième période.

Il s'agissait de son troisième but de la saison.

Norlinder rejoindra le CH jeudi

Ducharme a aussi mentionné qu'il aura du renfort à la ligne bleue dès jeudi matin, puisque le défenseur Mattias Norlinder se greffera à son groupe à ce moment-là.

Il n'a toutefois pas voulu dire s'il sera en mesure de disputer un premier match dans la LNH en soirée, puisqu'il a participé au match du Rocket contre les Senators.

On va voir le moment opportun pour l'insérer dans un match, mais de la manière dont ça se passe dernièrement, je pourrais me lever demain matin et (apprendre) qu'il me manque trois gars , a dit Ducharme, d'un rire jaune.

Le Suédois de 21 ans pourrait donc revêtir l'uniforme samedi, contre les Red Wings, à Détroit. Ce scénario pourrait être favorable, surtout que la CH semble avoir le numéro de l'équipe du Michigan avec ses deux victoires en deux matchs jusqu'ici cette saison.

Enfin, le pilote du Tricolore a indiqué que le niveau de forme physique du défenseur Joel Edmundson progresse bien , sans s'avancer davantage.