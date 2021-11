Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime bien lancés à Stockholm

Le Canadien Denis Shapovalov a bien entrepris mercredi la défense du titre qu’il a acquis à Stockholm en octobre 2019 . Quelques heures plus tard, son compatriote Félix Auger-Aliassime l'a imité, se qualifiant à son tour pour les quarts de finale.

Classé troisième tête de série, Shapovalov a signé une victoire de 7-6 (7/1) et 6-1 sur l’Italien Andrea Vavassori, issu des qualifications, au deuxième tour de la compétition suédoise.

C’est incroyable d’être de retour ici , a dit le 18e joueur mondial au sujet de Stockholm, où il a gagné le seul titre ATP de sa carrière. L’édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire.

Shapovalov a maintenant rendez-vous avec le Français Arthur Rinderknech, bourreau du Slovaque Jozef Kovalik en deux manches de 6-4 et 6-1. Son prochain adversaire, qu'il n'a jamais affronté, pointe au 60e rang de l'ATP.

Les quatre favoris en Suède ont profité d'un laissez-passer au premier tour. Outre Shapovalov, c'est également le cas de Félix Auger-Aliassime (no 2), vainqueur 6-3 et 6-4 à son entrée en lice contre le Serbe Filip Krajinovic.

La 11e raquette mondiale affrontera le Néerlandais Botic van de Zandschulp, 61e, pour une place dans le carré d'as à Stockholm. Une victoire d'Auger-Aliassime et de Shapovalov leur permettrait de se retrouver en demi-finales.

D'ailleurs, Auger-Aliassime est désormais le favori du tournoi, maintenant que la première tête de série n'est plus. L'Italien Jannik Sinner (no 1) a rangé les armes après s'être frotté au Britannique Andy Murray, qui l'a défait 7-6 (7/4) et 6-3.

C'est probablement ma plus belle victoire cette saison. Je veux continuer comme ça maintenant , s'est réjoui le triple champion en grand chelem.

Désormais 143e de l'ATP, le double champion olympique affrontera l'Américain Tommy Paul, 52e, en quarts de finale. Ce dernier a indiqué la porte de sortie à compatriote Taylor Fritz en deux manches identiques de 6-4.