Mis à l’amende, Aaron Rodgers persiste : il ne se fera pas vacciner

Il s'est exprimé mardi à l'émission The Pat McAfee Show, diffusée sur YouTube et à Sirius XM, quatre jours après avoir dévoilé ses motifs, sur la même tribune, pour ne pas recevoir le vaccin.

Rodgers a subi un test positif mercredi dernier, n'a pas été en mesure de jouer dimanche dans un match que les Packers ont perdu 13-7 à Kansas City. Il demeure en isolement à sa résidence à Green Bay.

J'ai émis une opinion qui divise, a reconnu Rodgers. Je le comprends. Et j'ai induit des gens en erreur au sujet de mon statut, et j'en prends l'entière responsabilité. Mais en fin de compte, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je suis. Je maintiens les choses que j'ai dites.

Plus tard mardi, le réseau ESPN a rapporté que la NFL avait imposé des amendes de 300 000 $ aux Packers, et de 14 640 $ à Rodgers et à l'ailier espacé Allen Lazard pour avoir transgressé les protocoles de la ligue et de l'Association des joueurs.

Lorsque questionné au sujet de son statut vaccinal lors d'une conférence de presse, le 26 août, Rodgers avait répondu ainsi : Ouais, je suis immunisé.

Le footballeur avait déclaré vendredi qu'il a cherché des traitements alternatifs plutôt que d'utiliser les vaccins approuvés par la Ligue nationale de football, parce qu'il est allergique à un ingrédient qui se trouve dans les vaccins produits par Moderna et Pfizer. Il n'a pas précisé l'ingrédient.

Rodgers a aussi mentionné qu'il n'avait pas voulu recevoir le vaccin de Johnson & Johnson après avoir entendu dire que plusieurs personnes avaient eu des réactions adverses après l'avoir reçu.

L'athlète, qui aura 38 ans le 2 décembre, a également déclaré qu'il s'inquiétait de problèmes potentiels de fertilité s'il se faisait injecter l'un des trois vaccins.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies affirment qu'il n'existe aucune preuve que les vaccins contre la COVID-19 causent des problèmes de fertilité chez les hommes et les femmes. Ils ajoutent que les vaccins sont recommandés pour les gens qui désirent avoir des enfants.

Par ailleurs, Rodgers a déclaré qu'il se portait mieux, et il croit qu'il n'existe qu'une mince possibilité qu'il ne soit pas disponible pour le match de dimanche contre les Seahawks de Seattle.

Il ne pourra pas retrouver ses coéquipiers avant la journée de samedi.

Je me sens vraiment bien , a-t-il affirmé.