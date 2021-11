Vladimir Guerrero fils, plus jeune lauréat du trophée Hank-Aaron

Associated Press

Associated Press

Vladimir Guerrero fils a reçu le trophée Hank-Aaron dans l'Américaine, remis au joueur offensif par excellence dans chacune des ligues, mardi. À 22 ans, il est le plus jeune joueur à décrocher cet honneur.

Il a conclu la saison à égalité au 1er rang du baseball majeur pour le nombre de circuits avec 48. Il a également dominé l'Américaine pour les taux de présence sur les buts (,401) et de puissance (,601).

Le joueur des Blue Jays a longtemps flirté avec la triple couronne. Il est le cinquième joueur de l'organisation torontoise à obtenir pareil honneur, le premier depuis Josh Donaldson en 2015.

Du côté de la Nationale, le trophée Hank-Aaron est revenu à Bryce Harper, qui l'avait déjà gagné en 2015.

Le membre des Nationals de Washington a mené les ligues majeures pour la moyenne combinée de présence sur les buts et de puissance (1,044) et uniquement pour la puissance (,615). Il a terminé ex aequo au 1er échelon pour le nombre de doubles avec 42.

Chaque équipe du baseball majeur a d'abord sélectionné un joueur, puis des journalistes de MLB.com ont établi sept finalistes et finalement un groupe d'anciens membres du Temple de la renommée ont élu les deux vainqueurs.

Par ailleurs, Aaron Judge et Shohei Ohtani étaient du nombre des nommés dans l'Américaine.

Le trophée a été remis pour la première fois en 1999 en hommage au mythique Hank Aaron, qui est décédé en janvier dernier.