Odell Beckham n’a pas été réclamé au ballottage

L'ailier espacé Odell Beckham fils n'a été réclamé mardi, et il peut maintenant conclure une entente avec le club de son choix.

Une déception et une distraction avant que les Browns de Cleveland le libèrent lundi, Beckham aurait pu être choisi par n'importe quelle autre des 31 autres formations de la NFL. Toutefois, aucune d'elle ne voulait payer la somme de 7,25 millions qui lui est due cette saison.

La semaine dernière, les Browns et l'agent de Beckham, Zeke Sandhu, ont restructuré son contrat et ont accepté de laisser tomber les deux dernières années du pacte, qui étaient non garanties.

Les Browns doivent lui verser 4,25, millions, mais vont économiser 3 millions.

Le footballeur de 29 ans a joué pendant deux saisons et demie avec les Browns. Il voudrait probablement se joindre à une équipe qui aspire au Super Bowl, un objectif qu'il croyait pouvoir réaliser à Cleveland.

Les Browns ont fini par s'exaspérer de l'attitude de Beckham et ont décidé de couper les liens avec celui qui a été élu en trois occasions au Pro Bowl.

Même s'il avait été réuni avec l'ailier espacé Jarvis Landry, un ami proche et un ancien coéquipier avec l'Université de Louisiana State, Beckham n'a jamais été vraiment heureux à Cleveland.

Il a demandé à être échangé et n'a jamais réussi à développer une connexion avec le quart Baker Mayfield.

Beckham a en quelque sorte forcé les Browns à le libérer la semaine dernière lorsque son père a publié sur Internet une vidéo de 11 minutes – plusieurs heures avant la limite pour conclure des transactions dans la NFL – de jeux où Mayfield n'effectuait pas de passes en direction de Beckham.

Les Browns ont laissé Beckham à l'écart des séances d'entraînement pendant trois jours, le temps de mettre en place les clauses afin de le libérer.