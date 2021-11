Un dernier match avec le Brésil pour la légende Formiga

La milieu de terrain aux 233 matchs internationaux sera de retour dans l'équipe pour faire ses adieux sous le maillot qu'elle a tant honoré , a écrit la Confédération brésilienne de football (CBF) dans un communiqué.

Ce match contre l'Inde sera le premier d'un tournoi amical que la Seleçao disputera fin novembre à Manaus (nord).

Formiga, qui a quitté le Paris Saint-Germain en juin dernier pour s'entendre avec le Sao Paulo FC jusqu'en décembre 2022, est la seule joueuse à avoir pris part à l'ensemble des sept tournois olympiques de soccer féminin de l'histoire, depuis les Jeux d'Atlanta en 1996.

La légendaire no 8 a remporté deux médailles d'argent, à Sydney en 2004 et à Pékin en 2008, et était encore titulaire le 30 juillet dernier à Tokyo lors de l'élimination des Brésiliennes en quarts de finale contre le Canada.

Elle avait cédé sa place à Angelina, une joueuse de 23 ans sa cadette.

Née à Salvador de Bahia (nord-est), cette milieu de terrain inépuisable a fait ses débuts avec la Seleçao en 1995 à 17 ans.

Formiga est également la seule à avoir participé à sept éditions de la Coupe du monde (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 et 2019), hommes et femmes confondus.

Elle est encore à ce jour la doyenne des joueuses à avoir pris part à un Mondial féminin (41 ans, en 2019) et aussi des buteuses (37 ans, en 2015).

Formiga est l'une des plus grandes joueuses que le Brésil ait connues. Elle a pris part à presque toutes les grandes compétitions , a dit Duda Luizelli, coordinatrice des sélections féminines de la CBF, lors d'une conférence de presse.