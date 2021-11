Carey Price admet avoir abusé de substances

On connaît maintenant la raison pour laquelle Carey Price s’est absenté pendant un mois après s'être inscrit au programme d'aide de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de l'Association des joueurs (AJLNH).

Sur son compte Instagram, mardi, Price y a été des aveux suivants, le jour même de son retour dans l’entourage du Canadien de Montréal :

Au cours des dernières années, je me suis laissé sombrer dans un état de noirceur, dont il m'est devenu impossible de sortir sans aide. Le mois dernier, j'ai pris la décision d'intégrer un centre de traitement pour usage de substances. Les choses avaient atteint un point où j'ai réalisé que je devais prioriser ma santé, tant pour moi-même que pour ma famille. Nous encourageons nos enfants à demander de l'aide quand ils en ont besoin, et c'était ce que je devais faire. Une citation de :Carey Price

Je travaille actuellement à rétablir ma santé mentale après plusieurs années à la négliger, ce qui prendra évidemment du temps, a-t-il poursuivi. Tout ce que je peux faire, c'est d'y aller un jour à la fois. Par conséquent, ma date de retour au jeu demeure incertaine. J'apprécie grandement tout l'appui et les vœux de rétablissement que je reçois. Je demande aux médias et à la communauté hockey de continuer à respecter notre vie privée. Votre soutien et votre respect demeurent des pièces maîtresses essentielles à mon rétablissement.

Un retour progressif

L'entraîneur-chef du CH, Dominique Ducharme, a expliqué que le retour du gardien se fera en quatre étapes.

La LNH et l'AJLNH avaient annoncé le 7 octobre que Price avait intégré leur programme conjoint, sans toutefois dévoiler les raisons expliquant ce choix. Sa conjointe Angela avait cependant mentionné dans une publication sur Instagram qu'il était important de prioriser sa santé mentale.

C'était bon de le voir et il va bien, a dit Ducharme mardi matin. Pour nos joueurs, nous sommes ensemble tous les jours. Nous avons un bon groupe de joueurs et ils prennent soin les uns des autres. Voir un coéquipier qui revient comme ça, c'est positif pour les gars.

Pendant qu'il était parti, nous n'avions pas de nouvelles. De le voir de retour et dans un bon état d'esprit, c'est positif , a-t-il ajouté.

Le retour de Price dans l'entourage de l'équipe ne signifie toutefois pas que le gardien étoile se retrouvera rapidement devant le filet.

Avant de prendre du temps pour lui, Price se remettait d'une opération à un genou subie le 23 juillet. Le Britanno-Colombien de 34 ans a rencontré les médecins du CH dimanche afin de voir où il devait reprendre le programme de rééducation.

Il n'était bien évidemment pas parti dans un centre de perfectionnement physique, a rappelé Ducharme. Il avait des installations à sa disposition, mais pas ce que nous avons ici. Par contre, il a trouvé le moyen chaque jour de se garder en forme physiquement.

Nous sommes contents de voir où il en est, parce que nous n'avions aucune idée de ce qu'il avait fait. Il est resté actif. Il a fait un pas vers l'avant au niveau de sa condition physique , a poursuivi Ducharme.

Le pilote a cependant noté que Price devra franchir plusieurs étapes avant de disputer un premier match depuis celui du 7 juillet dernier. Le Tricolore avait alors baissé pavillon devant le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley.

La première phase se fera en gymnase, où il va travailler physiquement. À partir de là, nous évaluerons sa progression pour déterminer quand il pourra retourner sur la glace, a expliqué Ducharme. Quand ça ira bien sur la glace, il pourra ensuite commencer à travailler avec l'entraîneur des gardiens, puis il rejoindra éventuellement l'équipe pour s'entraîner avec tout le groupe.

Il aura donc toutes ces étapes-là à franchir, a-t-il dit. Chaque étape va prendre du temps.

Ducharme a insisté pour dire qu'il était trop tôt pour déterminer une date précise en prévision du retour au jeu de Price.