La mère d’une victime de Brad Aldrich en colère contre Gary Bettman

Le journaliste Rick Westhead, du réseau TSN, est l'un des journalistes qui a rendu publiques les présumées agressions sexuelles de l’ex-entraîneur vidéo des Blackhawks de Chicago et, surtout, la gestion que l’état-major de l’équipe avait réservée à ces allégations en 2010.

Rappelons qu’une fois que Brad Aldrich a quitté l’équipe, il a pu poursuivre sa carrière dans le monde du hockey au niveau universitaire, mais aussi dans une école secondaire du Michigan. En 2014, il a reçu une peine de neuf mois de prison pour avoir agressé sexuellement un adolescent de 16 ans, appelé John Doe 2 dans les documents de cour.

Lorsque Kyle Beach a révélé être le joueur agressé par Aldrich à Chicago en 2010, il a reconnu que s’il avait porté plainte aux policiers à l’époque, l’ex-entraîneur n’aurait probablement pas pu faire d’autres victimes.

Lors de plusieurs entretiens avec Rick Westhead, la mère de John Doe 2 a affirmé qu’elle n’en veut pas du tout à Kyle Beach.

Je le regardais (lors de l’entrevue) et j’aurais aimé le prendre dans mes bras et lui dire que tout allait s’arranger, que tout est OK, a-t-elle confié à Rick Westhead. Ce n’est aucunement sa faute, pas du tout. Il est un survivant, comme mon fils. Oui, ils sont des victimes, mais ils sont des survivants aussi. J’aurais aimé le serrer comme je serre mon fils dans mes bras et lui dire que je suis désolée, que ça n’aurait jamais dû arriver.

Le manque d’empathie de Gary Bettman

Lors d’une conférence de presse tenue le 1er novembre dernier, Gary Bettman a affirmé qu’il avait besoin de plus d’informations avant d’affirmer que la LNH devrait offrir du soutien psychologique à John Doe 2.

Cette déclaration du commissaire a mis en colère la mère de la victime.

Je crois que Bettman a besoin d’un nouvel emploi, qu’il doit prendre sa retraite, a-t-elle dit à TSN. Il ne fait preuve d’aucune empathie. S’il a besoin de plus d’informations, j’ai un classeur plein de documents de cour qu’il peut lire. S’il a besoin d’information pour aider mon fils, je suis très ouverte à lui envoyer.

Toujours selon Rick Westhead, l'avocat de la famille a reçu un courriel d'un employé de la LNH le 9 novembre confirmant que la ligue n'allait pas aider financièrement John Doe 2 pour lui offrir du soutien psychologique. La ligue renvoie plutôt la balle aux Blackhawks de Chicago.

La mère de la victime a aussi expliqué à Westhead comment elle a découvert que son fils avait été agressé par Aldrich lors d’une fête d’équipe en mars 2013.

Le lendemain de la fête, lorsqu’elle est allée chercher son fils à la maison d’un coéquipier, elle le trouvait étrangement silencieux.

Les semaines suivantes, John Doe 2 a eu des sautes d’humeur et des comportements qu’il n’avait jamais eus auparavant, a-t-elle confié.

En septembre 2013, elle s'est rendu compte que son fils se droguait et a décidé alors de le confronter. Dans un excès de colère, il lui a admis en criant qu’il avait été violé.

Aucun parent ne veut entendre ça , a-t-elle ajouté.

Les huit dernières années ont été difficiles pour la famille de John Doe 2.

Sa mère se souvient à quel point son fils a toujours aimé le hockey. Il a appris le patin à l’âge de 3 ans, a collectionné des montagnes de cartes de hockey et est devenu un grand admirateur des Red Wings de Détroit.

Elle a mentionné que son fils regarde encore de temps à autre des parties de la LNH à la télévision.

Il a même regardé quelques matchs des Blackhawks de Chicago récemment, a souligné la mère. Mais il ne regarde pas vraiment le jeu, il regarde plutôt les gradins. Il n’y a pas beaucoup de spectateurs et peut-être que (toute cette histoire) l’explique, en partie.

John Doe 2 poursuit les Blackhawks de Chicago pour négligence sous prétexte que si l’équipe avait agi en 2010 lorsqu’elle a été mise au courant des allégations d’agression sexuelle, Aldrich n’aurait pas pu se trouver d’autres emplois et faire d’autres victimes.

Les avocats du jeune homme et des Blackhawks discutent pour trouver un arrangement, même si l’équipe tente toujours de faire tomber la poursuite.

Avec la coupe après sa sortie de prison

D'autres révélations troublantes, également publiées par le réseau TSN, indiquent que Brad Aldrich a pu profiter d’une deuxième journée avec la coupe Stanley au Michigan, son État d’origine.

Selon une source, Aldrich a permis aux employés d’OcuGlass, une entreprise dont il est le président, dans la municipalité de Calumet, de se faire prendre en photo avec le fameux trophée pendant environ 20 minutes. Il a ensuite publié l’une de ces photos sur le compte Twitter de la compagnie, qui a récemment été rendu privé.

Ces événements se sont déroulés en octobre 2016, deux ans après sa libération de prison.

C’est un représentant du Temple de la renommée du hockey qui a apporté la coupe sur le site d’Ocuglass. Le passé d’Aldrich avec les Blackhawks et son dossier criminel étaient alors inconnus par les dirigeants du Temple de la renommée.

Aldrich avait eu une première journée avec la coupe en octobre 2010, dans sa ville natale de Houghton, quatre mois après que les Blackhawks eurent accepté sa démission.