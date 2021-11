Radio-Canada/CBC récompensée pour sa couverture numérique des Jeux de Tokyo

Des prix ont été décernés dans 12 catégories, dont meilleure couverture, meilleur portrait d'athlète, meilleur contenu sur l'égalité et l'inclusion, meilleur documentaire olympique, meilleur service numérique aux Jeux, meilleur contenu/production dans les médias sociaux.

Nous avons reçu un nombre record de candidatures pour cette édition des anneaux d’or olympiques, explique Thomas Bach, président du CIO. L'étendue, la diversité et la créativité des productions témoignent de la passion et de l'engagement des personnes qui œuvrent à nos côtés pour diffuser les Jeux olympiques.

C'est dans la catégorie meilleur service numérique que Radio-Canada/CBC s'est distinguée. Une équipe de plus de 80 personnes à Radio-Canada a travaillé à la couverture numérique des JO de Tokyo.

L'équipe numérique olympique au travail dans la nouvelle maison de Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada / Claude Dube

C'est le directeur général, sports et productions de Radio-Canada, François Messier, qui a reçu lundi la récompense lors d'une remise virtuelle, en direct du siège du CIO à Lausanne, en sa qualité de chef de mission pour les JO de Tokyo et pour ceux de 2022 en Chine.

La collaboration entre CBC et Radio-Canada tant au niveau numérique que pour la portion de la diffusion a atteint des niveaux jusqu'ici inégalés. Une citation de :François Messier, directeur général, sports et productions, Radio-Canada

L'offre numérique complète a permis de rejoindre un très grand nombre de Canadiens, souligne-t-il.

L'offre numérique a surtout vu une progression importante dans la durée d'écoute sur les différentes plateformes de Radio-Canada, fait-il remarquer. Les gens pouvaient voir le contenu de leur choix, et ce, quand et où ils le voulaient.

La régie web à Radio-Canada pendant les Jeux olympiques de Tokyo Photo : Société Radio-Canada / Claude Dubé

Être reconnu au sein de l'ensemble des meilleurs médias dans le monde est tout un honneur , dit Maxime St-Pierre, directeur général des médias numériques de Radio-Canada.

Ce fut un travail colossal de l'ensemble des artisans à Radio-Canada, tient-il à souligner. Nous cherchons constamment à offrir une destination pertinente, à la hauteur des attentes de nos auditoires numériques.

Le plateau de l'émission web Pas en direct de Tokyo, avec à l'animation Christine Roger (au centre) et Olivier Tremblay Photo : Société Radio-Canada / Claude Dubé

Nous sommes en route vers Beijing 2022 avec des idées qui personnaliseront encore plus l'expérience des utilisateurs. Une citation de :Pierre Michaud, premier chef de produits numériques, Sports et Jeux olympiques, Radio-Canada

Dans la catégorie meilleur service numérique, l'anneau d'or a été décerné au réseau américain NBC et l'anneau d'argent à TV Globo du Brésil.

Les lauréats ont été sélectionnés par un jury international présidé par Anant Singh, membre du CIO, spécialiste de l'industrie du cinéma et des médias, président de la commission de la communication du CIO et membre des commissions numérique et technologie et pour la chaîne olympique.