Alice Powell et Jamie Chadwick ont goûté à l’endurance à Bahreïn

Jamie Chadwick et Alice Powell, respectivement no 1 et no 2 de la W Series, avaient reçu une invitation de l’équipe Richard Mille Racing, qui fait déjà rouler un équipage féminin durant la saison en catégorie Le Mans Prototype 2 (LMP2).

Dans la matinée, Powell a pu compléter 31 tours dans l’Oreca à moteur Gibson de l'équipe RMR et a enregistré son meilleur chrono en 1 min 53 s 587/1000, à 2,7 s du chrono de référence.

Ce test a été une expérience positive. J'ai ruiné un train de pneus en ratant un freinage à ma sortie des puits, mais bon, on apprend. J'ai adoré piloter en LMP2 sur le circuit de Bahreïn. C’était vraiment intéressant d’un point de vue technique , a-t-elle dit.

Jamie Chadwick dans le cockpit de l'Oreca de l'équipe Richard Mille Racing à Bahreïn Photo : Twitter / Jamie Chadwick

Chadwick, double championne de la W Series, a tourné dans la séance d’après-midi et a enregistré un temps de 1:53,668.

Quelle expérience extraordinaire de piloter en LMP2 pour la première fois, a lancé la pilote de 23 ans. Merci à l'équipe de m’avoir permis de le faire.

Jamie Chadwick et Alice Powell ont dominé la saison de la W Series, se battant pour le titre dans le dernier week-end de la saison, à Austin, au Texas.

Alice Powell et Jamie Chadwick (à droite) en pleine discussion technique dans le cadre d'une épreuve de la W Series Photo : Getty Images / Mark Thompson

Chadwick est pilote de développement pour l’équipe Williams et a déjà 15 points pour sa superlicence, le passeport indispensable pour piloter une F1.

Il faut 25 points pour pouvoir participer à une séance d’essais libres et 40 points pour participer à un grand prix.

J’ai une occasion énorme à saisir, après avoir défendu mon titre en W Series, explique-t-elle. Je ne sais pas encore de quoi sera faite la prochaine étape de ma carrière.

Je veux aller le plus loin possible, on verra jusqu’où je peux aller. Une citation de :Jamie Chadwick, pilote automobile

Chaque titre de la W Series lui a en plus rapporté 500 000 $ afin de trouver des commanditaires intéressés à la suivre.

Avec sa 2e place en W Series, Alice Powell a récolté 12 points et une bourse de 250 000 $. En 2019, sa 3e place lui avait donné 125 000 $, mais aucun point pour la superlicence.

Le 22 octobre, avant la dernière étape de la saison de W Series, la Britannique de 28 ans avait précisé à Radio-Canada Sports qu’une saison de F2 coûtait au bas mot 2 millions de dollars.

Powell est pilote de développement en simulateur pour l'équipe de formule E Virgin Racing.

Flörsch la référence

C'est l'Allemande Sophia Flörsch qui a obtenu le meilleur temps du jour à Bahreïn dans la catégorie LMP2 dans l'Oreca de l'équipe WRT qui l'avait invitée pour l'occasion.

La pilote de 20 ans, qui a pu rouler toute la journée, a inscrit le chrono de référence en 1:50,870.

Flörsch, qui a déjà fait de la F3, faisait partie cette saison de l'équipage entièrement féminin de Richard Mille Racing.

Elle travaillait avec la Colombienne Tatiana Calderon, qui a été pilote d'essai en F1, et avec la Néerlandaise Beitske Visser, qui a fini 8e au classement de la W Series cette saison.

Sophia Flörsch au volant de l'Oreca de l'équipe Richard Mille Racing en 2021 Photo : Richard Mille Racing

La F3 ouvre ses portes

Pendant ce temps, au circuit de Magny-Cours, en France, les pilotes du programme de développement de la W Series Irina Sidorkova, 18 ans, et Nerea Marti, 19 ans, ont participé mardi à une journée d’essai du Championnat FIA de F3.

Irina Sidorkova et Nerea Marti au circuit Magny-Cours pour les essais de F3 Photo : Formula Motorsport Ltd

Elles voulaient se familiariser avec le travail de préparation des monoplaces de catégorie F3. Rappelons qu'en W Series, les pilotes roulent dans des F3 identiques et changent de monoplace à chaque course.

Quelle expérience unique! C'est tellement différent, car la voiture est vraiment rapide, a expliqué Sidorkova. C'était la monoplace la plus rapide que j'ai jamais pilotée. J'ai beaucoup appris aujourd'hui.

Irina Sidorkova dans une F3 lors des essais au circuit de Magny-Cours Photo : Formula Motorsport Ltd

Nerea Marti a noté de grandes différences avec les F3 de la W Series, notamment au chapitre pneumatique et avec cette fois l'utilisation du DRS (système de réduction de la traînée).

Cette voiture est très différente de l'originale, a fait remarquer Marti. Le freinage est différent en raison des pneus, et le DRS fait toute une différence. C'est la première fois que je l'utilisais.

Si Sidorkova et Marti ont été invitées à cette journée d'essais, c'est qu'elles sont, selon Bruno Michel, dans la tranche d'âge idéale pour espérer progresser jusqu'à la F1.

Nous voulons que de plus en plus de femmes participent à notre championnat , a expliqué Bruno Michel, président du Championnat FIA de F3.

Nous avons eu Tatiana Calderon et Sophia Flörsch dans notre championnat, mais c'est très difficile pour les femmes de monter les échelons jusqu'à la F1 , admet-il.

Il faut que les championnats qui mènent à la F1 soient en contact direct avec les programmes de course s'adressant aux femmes pilotes, comme la W Series. Une citation de :Bruno Michel, président du Championnat FIA de F3

Marti a fini 4e au classement de la saison 2021, ayant notamment terminé au 3e rang de la course W Series disputée à Budapest, en Hongrie, durant le week-end de F1. Sidorkova avait conclu 4e ce jour-là, son meilleur résultat de la saison.

Pour son premier podium en W Series, Marti accompagnait sur le podium de Budapest deux habituées : Jamie Chadwick et Alice Powell.