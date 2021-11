Un lugeur polonais se blesse sur la piste des Jeux de Pékin

Le Polonais de 25 ans participait à des entraînements officiels supervisés par la Fédération internationale de luge (FIL) pour permettre aux athlètes de découvrir la piste de Yanqing, construite spécialement pour les JO de 2022 (4-20 février).

Des travailleurs nettoient la piste qui accueillera les épreuves de luge et de bobsleigh lors des Jeux d'hiver de Pékin en 2022. Photo : Getty Images / Kevin Frayer

L'accident a eu lieu au niveau où la piste masculine, plus longue, rejoint le départ de la piste féminine, situé plus bas. Il a percuté la barrière qui sépare les deux pistes.

Sur cette piste, les deux premiers virages posent un gros problème. On m'a donné le feu vert pour que je parte, je suis donc parti. Et pour la première fois, j'ai réussi à bien négocier ces deux premiers virages , a-t-il expliqué au site d'informations polonais Onet.

Soudain, j'ai vu devant moi une barrière au milieu de la piste, je suis sorti de ma luge et je me suis recroquevillé dans la position d'un descendeur , a poursuivi Sochowicz.

En percutant la barrière, il s'est blessé au genou gauche et s'est profondément entaillé la jambe droite. Si je n'avais pas réagi, cela aurait pu se terminer tragiquement , a-t-il estimé.

Après l'impact, j'ai regardé ma jambe et j'ai vu mon os, j'étais sous le choc , a expliqué le lugeur qui a regretté la lenteur des secours, ne rejoignant l'hôpital qu'une heure après son accident.

L'équipe de la piste s'est avérée très incompétente, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils devaient faire. Une personne est venue et a voulu toucher ma blessure avec son gant, c'était une scène dantesque , a dit celui qui avait terminé 27e aux Jeux de 2018.

Sochowicz, 20e de la Coupe du monde 2020-2021, ne fait toutefois pas une croix sur les Jeux de Pékin.

J'espère y être, si la FIL me donne une invitation pour me permettre de me concentrer sur ma guérison. Mais je ne sais pas si je pourrais me remettre mentalement. Si je me retrouve sur cette piste, je ne sais pas si je n'aurais pas peur que quelque chose m'arrive en sortant d'un virage , a-t-il reconnu.

Lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili avait trouvé la mort à l'entraînement après avoir percuté à 140 km/h un poteau.