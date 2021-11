Les Kings battent les Maple Leafs à Toronto

Jonathan Quick a effectué 33 arrêts et les Kings de Los Angeles ont défait les Maple Leafs 5-1, lundi soir, pour mettre fin à la série de cinq victoires des Torontois.

Phillip Danault a récolté deux buts et une assistance pour les Kings, qui gagnent un cinquième match de suite.

Andreas Athanasiou a amassé un but et une passe, alors que Trevor Moore et Adrian Kempe ont trouvé le fond du filet une fois chacun pour l'équipe californienne. Alex Iafallo a préparé deux buts.

John Tavares a répliqué pour les Maple Leafs. Jack Campbell, qui a été le substitut de Quick à Los Angeles, a bloqué 24 rondelles à son premier départ contre son ancienne formation.

Après avoir envoyé une rondelle sur le poteau, Moore s'est moqué de ses anciens coéquipiers Timothy Liljegren et Rasmus Sandin pour ouvrir le pointage. Athanasiou a doublé l'avance des siens en débordant Jake Muzzin avant de tromper la vigilance de Campbell.

Les Maple Leafs ont profité d'un avantage numérique pour réduire l'écart au deuxième engagement. Tavares a complété une mise en scène de Mitch Marner et de William Nylander pour inscrire son septième but de la campagne.

Danault a redonné une priorité de deux buts aux Kings, en deuxième période, et il a porté un dur coup à l'équipe locale lors du troisième vingt.