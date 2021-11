Trois joueurs des Blue Jays sont finalistes pour un honneur individuel

Moins d'une semaine après que les Braves d'Atlanta eurent remporté la Série mondiale, le baseball majeur a annoncé sa liste de finalistes pour les titres de joueur le plus utile, de gérant de l'année, de recrue de l'année et pour l'obtention du trophée Cy-Young.

Les finalistes, ainsi que les futurs lauréats, ont été choisis par l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique.

Guerrero et Semien ont connu une saison spectaculaire. Ils sont finalistes au titre de joueur le plus utile de l'Américaine, en compagnie du lanceur et frappeur des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani.

Guerrero a terminé au 1er rang des majeures avec 48 circuits et a produit 111 points en plus de présenter une moyenne au bâton de ,311, au 3e rang dans l'Américaine.

À sa première saison dans l'uniforme des Blue Jays, Semien n'a pas été en reste, montrant une moyenne au bâton de ,265 avec 45 longues balles et 102 points produits.

Les deux joueurs de la formation torontoise auront toutefois fort à faire pour supplanter Ohtani, qui a connu une saison exceptionnelle au marbre et au monticule. Le Japonais a frappé 46 circuits et produit 100 points et a revendiqué une fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 3,18 en 130 manches et un tiers.

Ray fait quant à lui partie des finalistes au trophée Cy-Young de l'Américaine, avec Gerrit Cole, des Yankees de New York, et Lance Lynn, des White Sox de Chicago.

Les joueurs des Rays de Tampa Bay Randy Arozarena et Wander Franco ainsi que le lanceur des Astros de Houston Luis Garcia ont été sélectionnés comme finalistes au titre de recrue de l'année de l'Américaine.

Dusty Baker, des Astros, Kevin Cash, des Rays, et Scott Servais, des Mariners de Seattle, tenteront de recevoir le titre de gérant de l'année dans l'Américaine.

Dans la Nationale, le voltigeur des Phillies de Philadelphie Bryce Harper, le voltigeur des Nationals de Washington Juan Soto et l'arrêt-court des Padres de San Diego Fernando Tatis fils sont les finalistes au titre de joueur le plus utile.

Max Scherzer, des Dodgers de Los Angeles, Corbin Burnes, des Brewers de Milwaukee, ainsi que Zack Wheeler, des Phillies, ont été nommés les finalistes au trophée Cy-Young de la Nationale.

Le voltigeur des Cardinals de St. Louis Dylan Carlson, le joueur de deuxième but des Reds de Cincinnati Jonathan India et le lanceur des Marlins de Miami Trevor Rogers sont les finalistes pour le titre de recrue de l'année.

Craig Counsell, des Brewers, Gabe Kapler, des Giants de San Francisco, et Mike Shildt, des Cardinals, chercheront à mettre la main sur le titre de gérant de l'année.