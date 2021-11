Eichel est prêt pour son opération au cou

Il se soumettra, vendredi, au type d'opération qu'il désirait subir pour sa blessure au cou. Aussi, il est reconnaissant que les Golden Knights aient appuyé l'intervention, qui a mené à un désaccord entre l'attaquant américain et les Sabres et provoqué du mécontentement dans l'organisation.

Eichel souhaite que la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs donnent plus de latitude aux joueurs dans la manière de soigner des blessures. Par ailleurs, il reconnaît qu'il a ressenti de la frustration à cause du temps qui s'est écoulé avant qu'il obtienne la permission de se faire opérer comme il le voulait.

Souffrant d'une hernie discale, l'attaquant de 25 ans doit subir une opération pour remplacer artificiellement le disque problématique. Les dirigeants des Sabres s'opposaient à cette procédure médicale parce qu'elle n'a jamais été effectuée sur un joueur de la LNH.

Eichel a perdu tout près d'une saison complète à cause de la partie de bras de fer au sujet du traitement.

Je pense que ma situation a apporté un éclairage sur certaines choses qui pourraient être changées, et j'espère qu'elles le seront à l'avenir , a mentionné Eichel, qui s'adressait aux journalistes pour la première fois depuis son arrivée à Las Vegas dimanche.

Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait que seule l'équipe a son mot à dire au sujet du traitement médical. Je pense que ça devrait être une collaboration.

Eichel en est à la quatrième saison d'un contrat de huit ans, d'une valeur de 80 millions. Il a surpassé le plateau des 20 buts à chacune de ses cinq premières saisons. En 2019-2020, il a connu une année exceptionnelle avec une récolte de 36 buts, un sommet dans sa carrière, en 68 rencontres avant que la saison soit interrompue de façon abrupte à cause de la pandémie de coronavirus.

Globalement, il a amassé 139 buts et 216 mentions d'aide en 375 matchs avec les Sabres.

Les Golden Knights ont fait l'acquisition d'Eichel, jeudi, en échange de l'attaquant Alex Tuch, de la recrue Peyton Krebs et de deux choix au repêchage.

Le directeur général des Golden Knights, Kelly McCrimmon, a pris position pour Eichel et pour son choix du type d'opération qu'il préférait subir.

Respectueusement, nous laissons à Jack et à ses représentants le soin de choisir le type d'opération. Pourquoi ses représentants ne voudraient-ils pas ce qu'il y a de mieux pour lui?

Eichel, dont la guérison devrait prendre environ trois mois, dit avoir fait des recherches approfondies au sujet du type d'opération, et il ne croit pas qu'elle fasse de lui un investissement coûteux ou risqué pour une équipe qui souhaite faire une longue avancée pendant les séries éliminatoires.

Aussi, selon Eichel, le type d'opération qui sera effectuée est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) et est pratiquée depuis longtemps.

Mon médecin a commencé à l'effectuer au début des années 2000. Il la pratique donc depuis 20 ans. Je suis très confiant face à ce que je fais.

D'autres joueurs ont traité des hernies discales de manières différentes. Mais selon ce que j'ai entendu, en parlant d'eux, on ne leur a jamais vraiment donné l'option. Et je me considère vraiment chanceux que la deuxième opinion m'a donné l'option d'examiner une opération peut-être supérieure. Et j'ai fait autant de recherches que j'ai pu pour en savoir le plus possible à ce sujet.

Eichel s'est également montré reconnaissant à l'endroit du gardien des Golden Knights Robin Lehner, avec qui il a joué à Buffalo, et qui lui a affiché son soutien.