USA Hockey interpelle d’autres victimes potentielles de Brad Aldrich

L'ancien spécialiste vidéo des Blackhawks de Chicago a pris part à des camps de développement sous l'égide de USA Hockey de 2005 à 2008.

Dans la missive dont le journaliste Rick Westhead du réseau TSN a obtenu copie, USA Hockey et son chef de direction Pat Kelleher se rangent sans équivoque derrière toutes les victimes d’abus sexuels.

En plus des parents et des familles de joueurs, Kelleher invite aussi les autres officiels, entraîneurs et membres du personnel qui auraient pu être cibles ou témoins d’actions indésirables à communiquer le plus tôt possible avec le Centre américain pour un sport sécuritaire (US Center for SafeSport).

Cet organisme a été créé en 2017 par le gouvernement des États-Unis dans la foulée des événements qui ont entaché la Fédération américaine de gymnastique. Celui-ci est appelé à enquêter sur toute situation d’abus au sein des fédérations sportives qui opèrent selon les règles du Comité olympique américain, dont USA Hockey.

Rappelons qu’Aldrich est au cœur d’un scandale entourant les Blackhawks pour des faits qui remontent à 2010. Kyle Beach a révélé qu'il a été agressé par Aldrich quelques jours après la publication d'un rapport d'enquête sur la façon dont l'équipe a géré les allégations d'agression sexuelle.

Depuis les révélations de cette enquête, les Blackhawks ont vu leur directeur général Stan Bowman remettre sa démission. Leur ancien entraîneur-chef Joel Quenneville a quitté ses fonctions à la barre des Panthers de la Floride.

L’équipe a aussi obtenu que le nom d’Aldrich soit rayé de la coupe Stanley.