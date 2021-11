Jocelyn Thibault veut une meilleure ambiance dans les arénas du Québec

Dans son mot d’introduction, l’ancien gardien de but de la LNH a rapidement affiché ses couleurs.

Un des travaux importants que l'on a à faire à la fédération, je veux m'y attaquer dès maintenant, c'est de changer le ton au hockey mineur. Vraiment, changer l'élément folklorique du hockey mineur. Faut vraiment se prendre à main et changer le ton parce que, on l'a vu récemment, on perd des joueurs, on perd des joueuses, on perd des arbitres. Et puis le mandat qu'on se donne, c'est de ramener nos jeunes sur les patinoires, de ramener le plaisir, de repenser le développement de nos joueurs et nos joueuses, et d'ancrer le hockey dans une ère moderne.

Des histoires troublantes, émanant des arénas aux quatre coins de la province, font la manchette régulièrement depuis longtemps maintenant.

Je ne veux plus jamais qu'un arbitre ne vienne plus arbitrer parce qu'il reçoit des bêtises, ou qu'un entraîneur lâche sa fonction d'entraîneur parce que ça fait 14 000 courriels de bêtises qu'il reçoit. Il faut changer de ton, aujourd'hui. Immédiatement. Une citation de :Jocelyn Thibault, nouveau directeur général de Hockey Québec

La tâche s’annonce colossale, tant ce genre de comportement semble faire partie des mœurs.

Dans un premier temps, il faut en parler. On est tous et toutes d'accord. Personnellement, j'ai été témoin de beaucoup plus de belles expériences que de moins belles dans le hockey mineur, mais je pense que dans un premier temps, c'est d'en parler.

Si tout le monde s'implique à changer cette culture-là, on va y arriver. Je ne suis pas ici pour vous dire que le 4 décembre ça va être fait. Je ne suis vraiment pas là. Ce sera un travail de fond. Ça va prendre quelques années, mais si on ne se dit pas une journée, ok enough, ça risque de perdurer.

Une organisation mal en point

En décembre dernier, le chroniqueur de Radio-Canada Sports Martin Leclerc avait publié les résultats d’une longue enquête révélant l’existence d’un climat de travail toxique au siège social montréalais de la fédération.

Plusieurs personnes ont quitté l’organisation dans les derniers mois.

Je souhaite que de travailler pour HQ, ce soit un élément de fierté. Moi, je suis vraiment fier et je l'ai dit à mon équipe ce matin. D'avoir un impact sur l'organisation de notre sport national, pour moi, c'est une grande fierté. Je souhaite qu'ils retrouvent cette flamme-là.

Quand j'ai pris ma retraite en 2008, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai réalisé que j'avais un certain bagage à partager et ce ne serait pas mauvais que je pense à faire ça. Je me suis impliqué dans mille et une facettes par rapport au hockey. Et encore une fois, je me suis senti interpellé par ma passion du hockey. Je veux qu'on soit une fédération de référence dans le monde.

Jocelyn Thibault à Montréal en 1997 Photo : Getty Images / Robert Laberge

Que le Québec retrouve la fine élite

Impossible de parler de hockey mineur, sans parler de développement de l’élite, une facette où le Québec a perdu beaucoup de terrain au cours des dernières années.

Je veux plus de joueurs et joueuses, et je veux de meilleurs joueurs et joueuses. Depuis 12 ou 13 ans, on est constamment en régression au niveau des inscriptions. On veut que ça augmente. Par le fait même, on aimerait placer le plus de joueurs ou de joueuses sur les équipes nationales, et au niveau professionnel.

C'est le gros paradoxe du sport. Si tu mets trop d'emphase sur les objectifs, tu oublies le processus. Pour moi, le processus, c'est ce qui est le plus important. Si le processus est bon, on va avoir plus de joueurs, joueuses qui vont venir, et si nos programmes sont bons, on a plus de chance d'amener les joueurs et joueuses sur les équipes nationales et ces choses-là.

Il ne faut pas travailler à l'envers. Le hockey est un sport à développement tardif. On atteint généralement notre apogée vers la mi-vingtaine.

L'histoire nous dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans la LNH maintenant et qui ne jouaient même pas dans le midget AAA à 15 ans. Une citation de :Jocelyn Thibault

Il faut comprendre le message qui nous est envoyé dans ce temps-là. Est-ce qu'on spécialise nos joueurs trop vite? Probablement. Est-ce que notre sport est assez accessible du point de vue du temps, financièrement? Pourquoi il y a moins de jeunes qui s'inscrivent. Il faut aller au fond de ça.

À quelques reprises, Thibault a mentionné que son organisation et lui auraient besoin d’aide dans l’atteinte de leurs différents objectifs. Il a toutefois senti l’appui du gouvernement provincial dans une rencontre avec la ministre Isabelle Charest et le premier ministre François Legault, la semaine dernière.

J'ai vraiment senti une volonté d'amener le hockey au premier plan au Québec. J'ai vraiment senti la volonté au niveau du gouvernement en place de ramener la fierté, d'amener la fédération québécoise de hockey sur glace parmi les meilleures au monde. J'ai vraiment senti cette volonté-là, cet appui de très haut niveau. Et pour moi, c'est génial d'entendre ça.

C’est un leadership renouvelé qui s'installe à Hockey Québec.