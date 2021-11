Toronto attend toujours Montréal en finale de la Coupe des Voyageurs, mais si on recule encore l’heure en 2021, on peut bien dessiner les contours d’un bilan avant que les garçons tombent réellement en vacances.

Voici donc cinq dates qui ont marqué la saison du CF Montréal en MLS. Nous avons sciemment omis le renouveau identitaire du club, l’entrée en poste de Wilfried Nancy, le changement à la présidence et la fermeture de la section 114, qui mériteraient – ou ont déjà mérité – des textes à eux seuls.

Le 22 mai : ça se complique en Floride

Le début de saison du CF Montréal, compte tenu du départ de l’entraîneur-chef Thierry Henry à la dernière minute et de la délocalisation de la première équipe en Floride, se passe drôlement bien. Après deux matchs à domicile à Fort Lauderdale et trois sur les pelouses adverses, les Montréalais ont huit points en banque et sont 1ers dans l’Est.

Après une défaite dure à avaler à Atlanta, l’ex-Impact a l’occasion de se relancer contre Cincinnati, la pire équipe des deux dernières saisons et, on le constatera des mois plus tard, la pire de celle-ci également.

Cincinnati, en 2021, a gagné quatre matchs, dont cette rencontre à Fort Lauderdale contre le CF Montréal. Dans les 20 dernières minutes, les visiteurs – du moins, l’équipe entre les deux qui était plus en visite que l’autre – marquent deux buts inexplicables sur phase arrêtée pour arracher trois points qui, avec le recul, auraient mis Montréal en éliminatoires à la fin de la saison.

Les hommes de Wilfried Nancy demeureront par la suite invaincus jusqu’à leur retour au stade Saputo, mais Cincinnati, c’était le match prenable d’entre tous les matchs prenables.

Le 3 juillet : Mathieu Choinière marque

Montréal gagne 1-0 à domicile , au Red Bull Arena, contre l’Inter Miami. Le petit Mathieu, comme Wilfried Nancy aime l’appeler, est le seul buteur de la rencontre.

Mathieu Choinière (à gauche) a joué 26 matchs en MLS, dont 24 comme titulaire, en 2021. Photo : AP / Bill Kostroun

Pour la deuxième fois de la saison, après la défaite in extremis de 1-0 à Atlanta en mai, Choinière occupe un des deux postes de piston, dans les couloirs. Ce n’est pas sa position de formation, mais il se l’approprie. Choinière a été titulaire dans tous les matchs qui ont suivi sauf un.

A-t-il été particulièrement décisif? Pas toujours. Mais il incarne cette idée d’une équipe première jeune et dévouée à la cause, mais avec encore quelques petits soucis de recrutement.

Attendu comme un futur titulaire indiscutable à gauche, Mustafa Kizza ne s’est pas encore imposé. D’autres talents comme Choinière, mais aussi un Zorhan Bassong, par exemple, en ont cependant profité pour se faire valoir et montrer qu’ils ne sont pas que les gars du coin qu’on embauche que pour ça.

Le 8 juillet : Erik Hurtado est échangé

Avant d’aller plus loin : non, Erik Hurtado et sa fiche vierge en 290 minutes de jeu pour Columbus n’auraient pas qualifié le CF Montréal pour les éliminatoires.

Toutefois, l’échange de Hurtado au Crew pour un montant d’allocation de 200 000 $ montre bien que la saison 2021 a été compliquée à gérer, jusqu’à la composition de l’effectif.

Hurtado n’était pas vacciné contre la COVID-19. C’est un des motifs qu’a invoqués le directeur sportif Olivier Renard pour expliquer l’échange. L’attaquant avait pourtant été acquis quelques mois plus tôt seulement, et il semblait en voie d’offrir quelque chose d’intéressant comme remplaçant d’impact (pardon).

La saison ne s’est pas jouée là. Mais c’est dire combien les organisations n’ont parfois pas toutes les données nécessaires pour bien faire leur boulot. Et Hurtado n’était qu’un exemple parmi tant d’autres des virages serrés qu’il fallait négocier.

Le 14 août : la blessure de Mason Toye

Celle-là a fait mal, au sens propre comme au sens figuré.

Montréal vient de prendre l’avance 2-1 en toute fin de match – après avoir frappé trois fois le même tir de pénalité – et Mason Toye, en fin renard, tente d’écouler de précieuses secondes en compagnie de Djordje Mihailovic près du drapeau de coin.

Mason Toye a inscrit sept buts dans sa saison 2021 (écourtée) avec le CF Montréal. Photo : Reuters / Mike Dinovo

Toye, le pied sur le ballon, est défié par Tom Edwards et Andrew Gutman. L’action semble anodine : ça se bouscule, Edwards repart avec le ballon et on recommence à jouer. Mais Toye reste par terre. Longtemps.

Une semaine plus tard, on apprend que Toye, meilleur buteur du club avec 7 filets en 14 rencontres, ratera plusieurs mois à cause d’une chirurgie à l’épaule. Avec Toye, Montréal a inscrit 1,64 but par match de MLS en moyenne. Sans lui, le chiffre fond comme flocon au soleil : 1,15 but par match.

Au-delà des considérations statistiques, il y avait tout de même quelque chose de réconfortant dans l’annonce de sa longue absence, accompagnée de la signature d’une prolongation de contrat de trois saisons. Une confiance totale.

Le 16 octobre : l’absence de Victor Wanyama

À six matchs de la fin de la saison, Montréal est en belle posture. L’équipe s’est installée parmi les sept meilleures de l’Est et, si elle s’y maintient, elle accédera aux éliminatoires. Après la trêve internationale du début octobre, Montréal accueille l’Union de Philadelphie.

La feuille de match nous réserve une petite surprise : Victor Wanyama n’y figure pas. Son nom n’est pas non plus sur la liste des joueurs blessés ou non disponibles. Le Kényan ratera finalement quatre rencontres. On apprendra plus tard qu’il vient de devenir papa, mais son absence n’est jamais expliquée officiellement.

La fiche de Montréal dans ces matchs : trois nuls et une défaite. Avec des si, on va à Philly, mais si Wilfried Nancy avait pu tirer parti de l’expérience de Wanyama au cours de cette séquence cruciale, peut-être le scénario aurait-il été tout autre.

Il ne peut pas placer un mur pour empêcher le Torontois Jozy Altidore de marquer à la dernière seconde. Peut-être peut-il aller couvrir un Caden Clark à New York en toute fin de match. Mais Wanyama peut certes peser sur la physionomie d’une rencontre et, qui sait, prévenir ces situations crève-cœur.