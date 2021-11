L’air défait de Lewis Hamilton à la fin de la course et sa voix presque monocorde pour expliquer la défaite de Mercedes-Benz, clairement battue sur le circuit Hermanos-Rodriguez, malgré sa 2e place, en disaient long sur son état d'esprit. A-t-il réalisé à Mexico qu’il ne remportera pas son huitième titre cette saison, qu'il ne dépassera pas Michael Schumacher, champion sept fois lui aussi?

Max Verstappen a clairement pris l’ascendant psychologique sur son rival au championnat et a l’air conquérant. Lui qui avait deux points de retard sur Hamilton il y a trois courses, le voici avec 19 points d’avance avec quatre courses à disputer. Et Red Bull se rapproche à un point de Mercedes-Benz au classement des constructeurs.

Bien sûr, comme une victoire vaut 25 points, rien n’est joué, mais on a vraiment l’impression que Red Bull a les clés du succès dans ses mains. Et seuls des erreurs tactiques ou des ennuis mécaniques pourraient lui faire perdre les titres.

Il reste 107 points à prendre au maximum, donc on est loin du compte , rappelle le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner.

La fiabilité va être cruciale, il faudra tout réussir tous les week-ends, la stratégie, les arrêts aux puits. Une citation de :Christian Horner, directeur général de l'équipe Red Bull

Red Bull peut compter sur Verstappen qui a dans le regard et dans les gestes une confiance en ses moyens et en ceux de sa RB16B qui ne fait aucun doute.

Max Verstappen et l'imposant trophée du vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas Photo : Getty Images / Dan Mullan

Le Néerlandais a giflé Mercedes-Benz dans le premier virage en dépassant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Le Finlandais aurait dû défendre sa position de tête, en se déportant sur sa gauche, mais il ne l’a pas fait, et Verstappen a vu le boulevard qui s’ouvrait devant lui.

Sur la trajectoire de course, il savait qu’il avait l’adhérence nécessaire pour freiner très tard, ce qu’il a fait de magistrale façon pour prendre l'avance pendant que Bottas partait en tête-à-queue, car touché par la McLaren de Daniel Ricciardo, qui a freiné trop tard dans la partie sale de la piste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Max Verstappen (à droite) est devant les deux Mercedes-Benz au moment de négocier le virage no 1, Daniel Ricciardo (à gauche) rate son freinage. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Après une manœuvre comme celle-là, Verstappen méritait la victoire. Il aurait été cruel qu’un souci technique l’en prive, mais la RB16B a été solide, elle qui se plaît à une telle altitude.

Le circuit de Mexico est à 2230 mètres d’altitude, les moteurs souffrent, car les turbines d'échappement du turbo sont plus sollicitées (elles tournent à 125 000 tours/minute), et chauffent plus, les caisses perdent en appui, ce qui explique que les pilotes aient du mal à contrôler leurs bolides.

La RB16B a cette particularité d’avoir une garde au sol plus haute et un angle d’inclinaison vers l’avant plus élevé (appelé high rake) que la Mercedes-Benz W12.

La Red Bull RB16B, à l'inclinaison prononcée Photo : Getty Images / Lars Baron

Ce choix de conception de la part d’Adrian Newey, le directeur technique (et aérodynamicien) de l’équipe Red Bull, privilégie l’appui à l’efficacité aérodynamique. Or, à l’altitude du circuit mexicain, c’est d’appui dont ont besoin les pilotes, car les moteurs souffrent et les pneus aussi (à la limite supérieure de leur température interne). La Mercedes-Benz W12, avec sa conception plus traditionnelle (low rake), avait clairement un déficit de performance, et les pilotes ont souffert.

Le circuit d’Interlagos, au Brésil, où les pilotes vont tourner dès vendredi, est le plus élevé du championnat après Mexico, à 765 mètres d’altitude. Ce qui veut dire que Red Bull aura encore l’avantage sur Mercedes-Benz. Moins prononcé toutefois.

Max Verstappen a profité d’une voiture qui tenait bien la route dans l’air moins dense de Mexico pour ridiculiser Mercedes-Benz au départ, et pour faire cavalier seul.

Son coéquipier Sergio Pérez, galvanisé par une foule bruyante et partisane, a parfaitement joué son rôle. Il a mis de la pression sur Lewis Hamilton dans les 10 derniers tours de la course.

Le Britannique n’a fait aucune erreur, bien servi par son expérience. Il sait qu’en altitude à Mexico, toute tentative d'attaque génère une perte des appuis de la voiture qui suit, fait monter la température de nombreuses composantes, dont les pneus, et que dans les lignes droites, le système de réduction de traînée DRS (le plateau mobile de l’aileron arrière), qui donne un surplus de 15 à 20 km/h, est moins efficace.

Pérez le savait aussi, et il a fait attention à ne faire aucune erreur dans les derniers tours. Sa 3e place a donné lieu à une explosion de joie du public mexicain, exubérant, à des scènes de liesse qui faisaient plaisir à voir.

Pour l’ambiance, ce Grand Prix du Mexique a battu le Grand Prix des Pays-Bas, où l’enfant du pays l’avait emporté. Verstappen s’était enveloppé dans son drapeau national. Sergio Pérez l'a fait aussi dimanche.

Max Verstappen et Sergio Pérez Photo : Getty Images / Mark Thompson

Verstappen succédera à Hamilton, c'est écrit dans le ciel. Comme je l’ai déjà mentionné, il est l’avenir de la F1, Hamilton le présent. Le Britannique a encore quatre courses pour remporter son huitième titre et passer devant Michael Schumacher. Aujourd'hui (cette saison), il peut encore réécrire l’histoire.

Demain, il sera trop tard. Max Verstappen veut prendre sa place, et il bouscule Lewis Hamilton, qui semble déjà ailleurs, pour commencer à écrire sa propre histoire.