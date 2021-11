Les Broncos donnent une leçon de football aux Cowboys

Teddy Bridgewater a lancé une passe de touché et en a ajouté un au sol, dimanche, à Arlington, pour guider les Broncos de Denver vers une victoire de 30-16 contre les Cowboys de Dallas.

Dak Prescott est revenu au jeu après avoir raté un match en raison d'une blessure au mollet droit, mais n'a pas été en mesure d'aider les Cowboys (6-2) à prolonger à sept leur série de victoires.

Les Broncos (5-4) ont réussi deux sacs aux dépens de Prescott, les deux premiers de la carrière de Jonathon Cooper. Ils ont rendu le quart des Cowboys inconfortable malgré la perte du secondeur étoile Von Miller, qui est passé aux Rams, et de Malik Reed, qui est blessé.

L'attaque des Broncos a fait progresser le ballon grâce à son jeu au sol. La troupe de Denver a fait subir aux Cowboys leur premier retard de plus de 10 points cette saison, quand Bridgewater a lancé une passe de touché de 41 verges à Tim Patrick.

Les Broncos ont accentué leur avance à 30-0 et ont gagné un septième affrontement de suite contre les Cowboys, soit depuis 1995. Prescott a lancé deux passes de touché à Malik Turner lors des cinq dernières minutes de la rencontre.

Les Cowboys n'ont concrétisé aucune de leurs quatre occasions en quatrième essai. La meilleure attaque de la NFL a dû se contenter d'un total de 290 verges, sa récolte la plus basse de la saison.

Prescott a complété 19 de ses 39 passes pour des gains de 232 verges. Sa séquence de quatre rencontres avec au moins trois passes de touché a été freinée.

Bridgewater a réussi 19 de ses 28 passes pour un total de 249 verges. Il a complété plusieurs passes importantes pour permettre aux Broncos de convertir huit de leurs 15 tentatives en troisième essai.

Les Patriots mènent la vie dure à Sam Darnold

À Charlotte, la défensive des Patriots a malmené le quart Sam Darnold et la troupe de la Nouvelle-Angleterre a vaincu les Panthers de la Caroline 24-6.

Le match était relativement serré en première demie, mais les Patriots ont resserré l'étau sur Darnold, qui a lancé une interception lors de trois possessions consécutives, dont une qui a été retournée pour un touché par J.C. Jackson.

J.C. Jackson a inscrit un touché pour les Patriots après avoir réussi une interception. Photo : Associated Press / John Bazemore

Jackson a également intercepté une passe de Darnold dans la zone des buts, alors que les Panthers (4-5) tentaient de remonter la pente. Jamie Collins a réussi l'autre larcin des Patriots (5-4), qui ont obtenu une troisième victoire de suite.

Le quart recrue Mac Jones s'est laissé guider par sa défensive, complétant 12 de ses 18 passes pour des gains de 139 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.

Les Patriots ont été efficaces avec leur jeu au sol, alors qu'ils ont récolté 151 verges par la course. Rhamondre Stevenson a été le meilleur dans cette facette du jeu, obtenant 62 verges en 10 courses.

Le retour au jeu du porteur de ballon Christian McCaffrey n'a pas aidé la cause des Panthers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. McCaffrey a amassé 52 verges au sol et 54 verges par la passe.

Victoire en prolongation pour les Ravens

À Baltimore, Justin Tucker a réussi un placement de 36 verges alors qu'il ne restait que 16 secondes à écouler à la prolongation et les Ravens ont battu les Vikings du Minnesota 34-31.

Justin Tucker effectue le botté gagnant, en prolongation. Photo : Associated Press / Julio Cortez

Les Ravens (6-2) ont effacé un retard de 14 points au troisième quart et ils ont surmonté une interception d'Anthony Barr lors de leur première possession en prolongation.

Barr a fait dévier une passe du quart Lamar Jackson et a rattrapé le ballon pour donner la possession aux Vikings (3-5) à leur ligne de 38. La troupe du Minnesota a toutefois dégagé le ballon après trois jeux infructueux.

Ce botté victorieux de Tucker était plus facile que celui qu'il avait réussi plus tôt cette saison. Il avait envoyé le ballon entre les poteaux sur une distance de 66 verges, un record, pour mener les Ravens vers un gain contre les Lions de Detroit.

Il s'agissait d'un troisième match en prolongation pour les deux équipes cette saison. Elles avaient divisé les honneurs de leurs deux premières parties.