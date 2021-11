Shady El Nahas décroche la médaille d’argent au grand chelem de judo de Bakou

El Nahas en était à une première compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo, où il s'était classé 5e en juillet dernier.

Le Torontois âgé de 23 ans a d'abord vaincu le judoka local Adil Karimli par ippon, avant de faire de même contre le Brésilien Andre Humberto lors de la demi-finale. Il s'est ensuite mesuré au Russe Niiaz Bilalov, en finale.

Malgré plusieurs attaques lancées dans les premiers instants de l'affrontement, El Nahas n'a pas été en mesure de marquer et la prolongation a été nécessaire pour déterminer le vainqueur. Le représentant de l'unifolié s'est alors fait surprendre par son opposant, qui l'a emporté par ippon pour mettre la main sur l'or.

Je dominais le combat et je croyais même avoir réussi à faire une projection. J’ai ensuite reçu un deuxième shido et j’ai été beaucoup moins prudent en prolongation. Il m’a finalement piégé pour gagner. Pour moi, ce n’est pas un résultat à la hauteur de mes attentes, parce que je venais ici pour l’or et rien d’autre , a commenté El Nahas à l’issue des hostilités.

Shady El Nahas (à gauche) Photo : Judo Canada