Max Verstappen gagne en solitaire à Mexico, Lance Stroll 14e

Max Verstappen a fait le plus dur au premier virage du Grand Prix du Mexique en dépassant les deux pilotes Mercedes-Benz. il a ensuite creusé l'écart, et n'a jamais inquiété par la suite. Lewis Hamilton a réussi à résister à Sergio Pérez pour finir 2e.

Max Verstappen a augmenté son avance à 19 points sur Lewis Hamilton au classement des pilotes avec les 25 points qu'il a marqués dimanche sur le circuit de Mexico en remportant la victoire.

Ce dépassement au premier virage a fait toute la différence, a admis Verstappen. On était trois de front à l'approche du virage et c'est à celui qui freinerait le plus tard, je voulais juste rester sur la piste. Et je suis passé de la 3e à la première place. Après, j'ai pu me concentrer sur ma course.

C'était la troisième victoire de Verstappen à Mexico.

Si le Néerlandais a fait cavalier seul, son coéquipier Sergio Pérez a fait le spectacle et a ravi le public mexicain en restant parmi les trois premiers tout au long de l'épreuve, et en tentant de doubler Hamilton dans les derniers tours de l'épreuve

J'ai fait ce que j'ai pu, mais l'équipe Red Bull était trop forte ce week-end. Je suis content d'avoir réussi à garder ma 2e place à la fin.

Sergio Pérez aurait aimé offrir à Red Bull le doublé, mais il est quand même monté sur le podium, sur la troisième marche.

J'aurais vraiment voulu offrir le doublé à Red Bull, mais je n'ai pas trouvé l'ouverture , a dit Pérez devant une foule exubérante.

Après son accident en qualification, samedi, Lance Stroll a démarré le Grand Prix de la dernière place dans une Aston Martin reconstruite par l'équipe.

Le Québécois ne s'est jamais approché des points et a fini 14e. On retiendra son très beau dépassement sur George Russell (Williams) au 56e tour.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a fini 17e, et dernier.

