Djokovic renverse Medvedev à Paris et remporte un 37e titre en Masters 1000

Novak Djokovic, no 1 mondial, a remporté pour la sixième fois le Masters 1000 de Paris dimanche en battant 4-6, 6-3, 6-3 le tenant du titre Daniil Medvedev (2e) qui l'avait privé du grand chelem calendaire en septembre à Flushing Meadows.

Medvedev a opposé une très solide résistance au cours d'un match spectaculaire (38 coups gagnants pour Djokovic, 32 pour Medvedev) entre les deux meilleurs joueurs du monde cette année.

Le favori du tournoi s'est toutefois montré plus incisif en brisant le service de son adversaire cinq fois en six occasions. Pour sa part, Medvdev n'a converti que trois balles de bris en dix tentatives.

Le Russe a également connu quelques ratés au service en commettant trois doubles fautes et en ne remportant que 61 % des points sur sa première balle. Djokovic a quant à lui gagné 79 % des échanges sur son premier service.

Le Serbe a posé une première main sur le trophée en réussissant un double bris qui lui a permis de se détacher 5-2 lors de la manche ultime. Medvedev a bien repris une fois le service de Djokovic, mais ce dernier a conclu sur sa première balle de match, sur le service du Russe.

Le duel aura duré deux heures et 15 minutes. Djoko porte ainsi sa fiche à six victoires et quatre revers contre Medvedev.

Le Serbe décroche donc un 37e titre en Masters 1000, soit un de mieux que Rafael Nadal.

Djokovic s'était assuré la veille de terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la septième fois, un record qu'il détient désormais seul avec une longueur d'avance sur Pete Sampras.

Il détient désormais 86 titres en carrière sur le circuit de l'ATP.

Ons Jabeur déclare forfait pour les finales de la WTA

La Tunisienne Ons Jabeur, toujours blessée à un coude, a déclaré forfait pour les finales de la WTA où elle devait être remplaçante, a-t-elle annoncé dimanche.

Ons Jabeur Photo : Getty Images / ADRIAN DENNIS

Je suis désolée de vous annoncer que je ne vais pas pouvoir aller à Guadalajara (au Mexique, où doit avoir lieu les finales du circuit féminin du 10 au 17 novembre, NDLR) comme suppléante , a-t-elle écrit dans un tweet. J'ai besoin de davantage de temps pour me rétablir , a ajouté la joueuse.

Jabeur, 27 ans, était devenue la première représentante d'un pays du monde arabe femmes et hommes confondus à entrer dans le top 10 mondial, le 18 octobre dernier après avoir atteint les demi-finales d'Indian Wells en Californie.