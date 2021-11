Faire abstraction du résultat

Si le Canadien ne pataugeait pas dans un tel bourbier, il pourrait certainement s’accrocher à ce match contre Vegas, le plus près possible de ce qu’on appelle parfois une victoire morale. Le problème, c’est qu’avec 10 défaites en 13 matchs, une telle chose n’existe plus.

Quand toutes les exigences de l’entraîneur sont respectées à la lettre, que l’effort y est, que l’équipe prend l’avance et l’adversaire à la gorge et s’en tire malgré tout avec une défaite de 5-2 (deux buts dans un filet désert), il y a péril en la demeure. Ce n’est pas la première fois que les joueurs jouent dans ce scénario depuis le début de la saison et ils semblent condamnés à la défaite, peu importe leur prestation.

Il est souvent question du processus au Centre Bell ces jours-ci. Beaucoup plus que des résultats. C’est facile à comprendre.

En début de saison, le Tricolore se faisait complètement dominer et n’arrivait tout simplement pas à tenir son bout. Lors des deux derniers revers au Centre Bell, jeudi contre les Islanders et samedi soir face aux Golden Knights de Vegas, tout le monde a insisté pour dire que non seulement l’effort y était, mais aussi que le Canadien jouait essentiellement tel que demandé.

Si, en dépit de tout ça, Montréal n’arrive pas à engranger quelques victoires, le défi deviendra titanesque. Pas seulement pour remonter au classement, mais simplement pour garder les troupes motivées.

À 23-7 les chances de marquer ce soir [pour le Canadien], je prendrais ça tous les soirs. Neuf fois sur dix la victoire va venir de notre côté. Je pense qu’on méritait mieux ce soir. C’est tout. Une citation de :Dominique Ducharme

Peut-être, mais pour l’instant, 9 fois sur 10 (OK, 10 fois sur 13), elle va de l’autre côté.

C’est important d’être fort mentalement. Croire au processus, pas au résultat. Y mettre le travail et mériter nos victoires , a lancé Brendan Gallagher, comme pour se convaincre lui-même.

Personne n’a encore tiré sur le messager, et honnêtement, à regarder le CH jouer il serait bien présomptueux de le faire, mais le message, lui, pourrait être en péril.

À force d’appliquer un système de jeu qui, pour l’instant, ne récompense personne, il y a danger.

Il faut s’assurer d’être dans le bon état d’esprit lundi. C’est parfois plus difficile à faire quand tu traverses une séquence comme ça. Ça prend du courage pour revenir avec la bonne attitude. Ce serait facile que ça parte de l’autre côté , a lancé Jake Allen, auteur de 13 arrêts dans le match.

La question est : pourquoi l’équipe n’arrive-t-elle pas à remporter des matchs si elle fait ce qu’il faut? Elle a pourtant atteint la finale de la Coupe Stanley de cette manière il y a quelques mois à peine, même si les débuts de Dominique Ducharme à la barre du CH ont été cahoteux. Ce qu’a rappelé Nick Suzuki d’ailleurs.

On est passé par là l’an dernier quand Dom a pris l’équipe. Ça a fini par marcher pour nous. On sait comment on peut jouer. J’ai confiance en tous les gars , a laissé tomber l’attaquant.

Ça se voulait encourageant, mais c’était surtout un rappel des difficultés du Canadien qui ne datent pas d’hier. Le CH aurait été exclu des séries en 2019-2020 n’eut été du format à 24 équipes en raison de la pandémie. Et il n’y aurait probablement pas participé l’an dernier non plus si les divisions n’avaient pas été reconfigurées… en raison de la pandémie.

Tyler Toffoli a battu Robin Lehner grâce à une belle feinte. Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

Il y a eu de nombreux changements à l’équipe pendant ce temps, mais il demeure que ça fait bien longtemps que le CH n’a pas été performant pendant la saison. Comme le dit souvent le collègue Martin Leclerc, on ne peut pas extraire l’eau d’une roche.

Le Canadien a maintenu un rythme de ,487 (15-16-7) l’an dernier sous Ducharme et a chuté à ,422 (18-26-7) si on inclut le début de saison actuel. L’entraîneur ne s’en va nulle part et est probablement beaucoup moins à blâmer que certains le laissent entendre sur les réseaux sociaux. Cela dit, cette vilaine fiche depuis ses débuts dans la LNH ne lui fait pas une belle jambe.

Le manque de constance ne lui est toutefois pas attribuable, pas plus que les déboires du désavantage numérique. La structure est la même en infériorité que celle des séries l’an passé. Le CH avait bâti son succès en partie là-dessus, blanchissant l’adversaire pendant 13 matchs de suite, à partir du cinquième duel contre les Maple Leafs jusqu’au premier match de la finale face au Lightning.

Samedi, cet aspect du jeu lui a coûté deux buts et le match. Si le premier est surtout une malchance, la confusion et l’hésitation ont ouvert la porte au deuxième.

Il y a une partie de confiance aussi. Nos joueurs en désavantage savent que ça va moins bien. Parfois, ce moment d’hésitation peut créer une passe que tu ne donnerais pas si tu es sur le bout des pieds, confiant dans ce que tu fais , a expliqué l’entraîneur.

À 66 % d’efficacité dans ce domaine, le Canadien est maintenant 30e dans la LNH.

L’inconstance, le manque d’exécution, de finition, tout ça, comment en blâmer l’entraîneur. Le même homme qui a réussi une prouesse il n’y a pas si longtemps, qui amorce un contrat de trois ans et qui a eu du succès partout où il est passé.

Le danger est que tout le monde dans ce vestiaire n’est pas la même attitude que Gallagher.

C’est un processus. Il faut continuer de construire notre jeu, de s’améliorer. Il faut avoir la mémoire courte. C’est possible, on y croit dans ce vestiaire.

À ses coéquipiers et lui de le prouver.

En rafale

Après une soirée misérable jeudi et un -5, Christian Dvorak a terminé la rencontre à -3 et s’est trouvé sur la glace pour les cinq buts des Golden Knights. À sa décharge, deux sont survenus dans un filet désert et deux en désavantage numérique. Sur l’un d’entre eux par contre, le joueur de centre semblait perdu dans son territoire. Ce n’est pas la première fois que ça lui arrive.

Un rare point positif : Nick Suzuki ne dérougit pas. Le jeune centre a marqué un but dans un troisième match d’affilée, en plus d’ajouter une passe pour porter son total à sept points dans ses trois derniers matchs. Il en totalise 12 en 13 rencontres et avait été blanchi lors des 4 premières de l’année.