Ligue des champions : Kelsey Mitchell l’emporte au keirin, Hugo Barrette 5e

La Ligue des champions de cyclisme sur piste est une nouvelle compétition soutenue par l'Union cycliste internationale (UCI) qui rassemble les 72 meilleurs pistards de la planète, 36 hommes et 36 femmes, avec des bourses paritaires, dans cinq étapes tenues avec un horaire nettement plus serré qu'une Coupe du monde.

Séparées entre celles d'endurance et de sprint, les épreuves ont lieu sur une seule soirée de trois heures plutôt que sur trois jours de compétition.

Kelsey Mitchell, championne olympique du sprint et médaillée de bronze des mondiaux, s'est imposée au keirin par 66 millièmes de seconde devant l'Allemande Emma Hinze et la Colombienne Martha Bayona Pineda. Participant aussi au sprint plus tard dans la soirée, la Canadienne s'est inclinée en demi-finales.

Hugo Barrette a quant à lui commencé sa journée avec le sprint où il a été éliminé dès les préliminaires, mais il s'est bien repris au keirin.

En demi-finales, malgré qu'il commençait en tête, une position défavorable au keirin où l'on est forcé d'amener dans sa roue les cinq autres pistards, le Québécois de 30 ans a su maintenir la cadence et terminer en 2e position pour se qualifier pour la finale.

Partant une fois de plus de la tête, le Madelinot n'a pu répéter l'exploit en finale et s'est contenté de la 5e place de l'épreuve remportée par l'Allemand Stefan Bötticher.

La Canadienne Maggie Coles-Lyster s'est aussi démarquée en remportant le scratch.

Pour ses étapes subséquentes, la Ligue des champions ira ensuite le 27 novembre à Panevezys (Lituanie), suivie de deux manches à Londres en deux jours (vendredi 3 et samedi 4 décembre) et la dernière étape aura lieu à Tel Aviv (Israël), le 11 décembre. La compétition devait initialement avoir six étapes, mais la dernière a été annulée parce que le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est utilisé par les autorités de la santé publique française.

Une bourse totale de 500 000 euros (720 000 dollars canadiens) sera distribuée au cours du mois et demi de cette nouvelle compétition, également entre hommes et femmes, ce qui détonne au lendemain de la controverse des bourses très inégalitaires lors de Paris-Roubaix cet automne, le premier ayant un volet féminin.