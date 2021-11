Stroll accidenté à Mexico, Bottas en pole

Le Québécois est sorti lui-même de sa voiture, et a été transporté à l'hôpital pour les vérifications d'usage.

En sortant de la section du stade, il a roulé dans la partie sale de la piste, et dans le dernier virage du circuit, une grande courbe à droite, il a perdu le contrôle de sa voiture qui a glissé jusque dans le mur de protection.

L'équipe Aston Martin a révélé que Stroll avait encaissé un impact de 12G. Les radiographies ont confirmé que le Québécois n'a pas été blessé, et il a pu quitter l'hôpital, a confirmé la FIA.

Je vais bien. J'étais trop à l'extérieur de la courbe, et dans la partie sale, la voiture a décroché, a-t-il expliqué. Je vais tenter de gagner le plus de places possible dans la course.

La séance a été interrompue pendant 24 minutes, le temps de nettoyer la piste et de vérifier l'état du mur de protection.

On savait déjà que Stroll allait partir du fond de la grille après que son équipe eut changé des éléments de son groupe propulseur. II partira de la 20e et dernière place.

Red Bull rate la pole

Alors qu'on attendait l'équipe Red Bull sur la première ligne de la grille de départ, c'est Mercedes-Benz qui s'est imposée à la surprise de tous et à la consternation du public qui attendait une solide performance de son pilote favori, Sergio Pérez.

Pérez a été gêné par une autre voiture dans son dernier tour chronométré. Il partira de la 4e place aux côtés de son coéquipier.

Max Verstappen n'a rien pu faire contre le réveil de Mercedes-Benz. Un problème avec l'aileron arrière, possiblement le DRS (le panneau mobile de l'aileron), serait à l'origine de la perte de performance des RB16B.

Valtteri Bottas à Mexico Photo : Getty Images / Peter Fox

Valtteri Bottas a obtenu la pole position avec un tour négocié en 1 min 15 s 875/1000. Il a devancé Lewis Hamilton de 145 millièmes de seconde.

Mon premier tour chrono en Q3 était superbe, a admis le Finlandais. Je n'ai pas réussi la même performance dans mon deuxième, mais le premier a suffi, c'était un des meilleurs tours de ma carrière. Je crois que la température plus élevée pendant la qualif nous a aidés.

Résultats de la séance de qualification du Grand prix du Mexique: