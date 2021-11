Jeremy Colliton perd son poste à Chicago

Colliton, qui aura 37 ans en janvier, en était à sa quatrième saison à la barre des Blackhawks. Il écoulait la première année d'un nouveau contrat de deux ans avec Chicago.

Les entraîneurs-adjoints Tomas Mitell et Sheldon Brookbank ont eux aussi perdu leur poste.

C'est Derek King, qui dirigeait jusqu'ici les Ice Hogs de Rockford, le club-école des Blackhawks, qui prendra le rôle d'entraîneur-chef par intérim des Blackhawks.

Chicago s'est incliné 5-1 vendredi soir face aux Jets de Winnipeg, une 11e défaite en 12 matchs cette saison. Les Blackhawks présentent un dossier de 1-9-2 jusqu'ici cette saison, le deuxième pire dossier dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les deux dernières semaines ont été extrêmement difficiles pour notre organisation et nous avons dû accepter un nombre de changements nécessaires , a déclaré Danny Wirtz, chef de la direction des Blackhawks dans un communiqué de presse publié sur le site web de l'équipe.

Alors que nous cherchons à aller de l'avant, nous savons que nous devons de nouveau mériter la confiance de nos partisans, et nous sommes reconnaissants du soutien de la communauté entière pendant que nous travaillons vers cela.

Arrivé en novembre 2018, en remplacement de Joel Quennelle, resté 11 ans en poste, Colliton a mené les Blackhawks a une seule participation aux séries éliminatoires. En 2020, Chicago avait éliminé les Oilers d'Edmonton en 4 matchs, avant de s'incliner face aux Golden Knights de Vegas au deuxième tour.

La saison dernière, disputée sans leur capitaine Jonathan Toews, les Hawks ont terminé l'année avec une fiche de 24-25-7, insuffisante pour participer aux séries éliminatoires.

Pour redresser la barre, les Blackhawks ont fait les acquisitions de Seth Jones, Marc-André Fleury Tyler Johnson cet été, en plus d'offrir un contrat au défenseur Jake McCabe sur le marché des agents libres.

Mais les performances désastreuses de l'équipe auront eu raison du groupe d'entraîneurs. Reste à voir si Derek King pourra sauver les espoirs éliminatoires des Blackhawks.

De son côté, Kyle Davidson, directeur général par intérim depuis le départ de Bowman, a rappelé que l'objectif de l'organisation n'avait pas changé.

Nous voulons bâtir un système de hockey élite, et nous ne l'avons pas livré. Notre jeu et notre niveau de compétitivité doivent être meilleurs. Chaque match, chaque présence sur la glace. Les changements au sein du personnel d'entraîneurs aujourd'hui sont difficiles, surtout si l'on tient compte des incroyables liens personnels que Jeremy et d'autres ont tissés avec nos joueurs au fil de leur développement.

Quant à King, il estime que l'équipe ne manque pas de talent, et il s'est dit prêt à accomplir le travail nécessaire pour permettre à l'organisation de connaître du succès.

Une saison difficile

Le congédiement de Colliton est le plus récent chapitre d'une saison difficile à Chicago.

Le 26 octobre, les Blackhawks ont rendu publics les résultats de l’enquête indépendante sur la gestion que l’état-major de l’équipe a réservée aux allégations d’agression sexuelle en 2010 visant Brad Aldrich, alors spécialiste vidéo pour l'équipe.

L'enquête, qui s'appuie sur le témoignage de 139 témoins, a révélé que le directeur général Stan Bowman et le groupe qui dirigeait les opérations hockey en 2010 n'ont pas répondu promptement après avoir été informés des allégations du premier joueur visant Aldrich, qui a plus tard révélé être la victime de Brad Aldrich.

Stan Bowman a alors remis sa démission le même jour à titre de DG, mais aussi comme directeur général de l'équipe nationale américaine de hockey. Dans la foulée, la LNH a également remis une amende de 2 millions aux Blackhawks pour leur inaction au moment des événements de 2010.

Depuis, Joel Quenneville, alors à la barre des Blackhawks, a remis sa démission en tant qu'entraîneur-chef des Panthers de la Floride, après une rencontre avec le commissaire de la LNH Gary Bettman. Le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, a lui aussi rencontré Gary Bettman puisqu’il faisait partie de l’organisation des Blackhawks en 2010 en tant qu'adjoint de Stan Bowman

Le conseil d'administration de l'Association des joueurs de la LNH a aussi voté pour une enquête indépendante sur le traitement réservé par le syndicat aux allégations d'agression sexuelle formulées par Kyle Beach en 2010.