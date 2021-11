Max Verstappen et Sergio Pérez au dessus du lot à Mexico

Red Bull a continué sur sa lancée des essais de vendredi. Le prétendant au titre et son coéquipier ont été les plus rapides des derniers essais libres du Grand Prix du Mexique, sur la piste en altitude de Mexico.

Le pilote néerlandais n'est sorti du garage qu'à mi-chemin de la séance de travail de 60 minutes. Il n'a eu aucun mal à imposer sa vitesse sur le tracé mexicain qui convient parfaitement à la Red Bull.

Alors que les autres pilotes perdent leurs appuis en raison de l'altitude, il semble que la RB16B colle bien à la piste.

Verstappen a enregistré un temps de 1 m 17 s 217/1000 que seul son coéquipier Sergio Pérez, favori du public venu en grand nombre, a pu battre.

Pérez a réussi un chrono magistral en toute fin de séance de 1:17,024 (-0.193). Laquelle des deux RB16B sera en pole dans quelques heures?

Sergio Pérez Photo : Getty Images / Mark Thompson

Lewis Hamilton a fait le 3e temps en 1:17,675, mais à 65 centièmes de l'équipe Red Bull. Il a été juste un peu plus rapide que son coéquipier Valtteri Bottas (+0,684).

Mercedes-Benz aura du mal à placer une voiture sur la première ligne de la grille de départ.

La piste s'est avérée piégeuse au virage no 1, alors que quelques pilotes dont Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont fait un tout droit dans le gazon pour revenir en piste par la suite.

Lance Stroll (Aston Martin) a fini la séance au 11e rang (+1,328). Nicholas Latifi (Williams) a fini 19e (+22,289).

On savait déjà que le Québécois et Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) reculeraient en fond de grille après que leurs équipes eurent changé des éléments dans les groupes propulseurs de leurs monoplaces. On a appris samedi qu'Esteban Ocon et Lando Norris reculeraient également en fond de grille pour la même raison.

Quant à George Russell (Williams), il reculera de cinq places après la casse de sa boîte de vitesses durant les essais libres de vendredi. L'équipe Alpine-Renault a dû la changer.

La séance de qualification commence à 17h, HAE.

Résultats de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix du Mexique: