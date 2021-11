Lando Norris parle de santé mentale pour aider les autres

Comme d'autres grands athlètes, le pilote de F1 britannique Lando Norris n'hésite pas à parler publiquement de sa santé mentale, ce qui l'a beaucoup aidé, et pour aider d'autres personnes à ne pas se sentir seules.

La gymnaste américaine Simone Biles, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou le joueur de soccer brésilien Neymar ont porté le débat sur la santé mentale des athlètes sur la scène médiatique mondiale.

Arrivé à 19 ans seulement (en 2019) en F1, Norris a connu des problèmes similaires en début de carrière et ne s'en est pas caché.

Si je l'ai dit aux médias, ce n'est pas pour que l'on s'apitoie sur mon sort, mais pour aider d'autres personnes qui, à leur tour, trouveront la force de s'exprimer. Pour qu'ils puissent se dire : je ne suis pas seul. Cela m'a beaucoup aidé de rendre la situation publique , a expliqué le Britannique lors d'un récent entretien à l'agence AFP et au quotidien allemand Bild.

Lando Norris Photo : Getty Images / Mark Thompson

Avant d'en parler publiquement, Norris s'est entouré.

Il y a quelques années, quand je faisais du karting, et pendant longtemps, j'ai eu recours à un psychologue pour m'aider, fait-il remarquer. Mais maintenant, j'ai juste une très bonne équipe autour de moi, mes ingénieurs, mon entraîneur, mon gérant, ma famille, avec qui je peux parler de tout .

Il y a deux ans, le jeune pilote britannique, vice-champion de F2 en 2018, était propulsé en F1 chez McLaren, chargé avec l'Espagnol Carlos Sainz Jr de ramener l'équipe britannique à l'avant-scène.

Ce qu'il a fait.

Je vais beaucoup mieux maintenant qu'il y a deux ans. Je ne suis plus toujours en train de m'inquiéter, de penser, de paniquer , précise-t-il.

Je profite beaucoup plus de la vie Une citation de :Lando Norris, pilote automobile

Lando Norris Photo : Getty Images / YURI KOCHETKOV

Le pilote de F1 est seul dans sa monoplace et l'aspect mental est primordial. Surtout pour se relever après un échec, comme celui qu'a vécu Norris en Russie.

Meneur pendant la plus grande partie de la course, il n'est pas entré aux puits pour changer de pneus à l'arrivée de la pluie dans les dernières minutes et cette erreur lui a coûté la victoire. Hamilton a plutôt remporté la 100e victoire de sa carrière.

Il y aura toujours quelque chose au fond de mon esprit qui me rappellera Sotchi, car c'était ma première chance de gagner en F1. Mais c'est plus comme un souvenir, ça ne me fait pas vraiment mal maintenant , assure-t-il aujourd'hui.

Lando Norris devant Lewis Hamilton.... avant la pluie, à Sotchi Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Âgé aujourd'hui de 22 ans, Norris s'interroge sur les raisons qui poussent les jeunes de sa génération à parler de ces sujets.

Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de pilotes ou d'athlètes dans le passé qui ont ressenti la même chose, mais qui n'ont jamais rien dit. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes plus ouverts aujourd'hui, plus disposés à dire ce que nous ressentons , avance-t-il.

Les médias sociaux sont également un facteur important dans ce domaine , affirme-t-il, lui qui compte 4,2 millions d'abonnés sur Instagram et plus d'un million sur sa chaîne Twitch.

Lando Norris prend un égoportrait de lui-même. Photo : Getty Images / Peter Fox

Les problèmes de santé mentale chez un athlète peuvent aussi commencer avec les réseaux sociaux, pas nécessairement à cause de la situation sportive dans laquelle vous êtes .

Norris dit être entré en F1 pour être champion du monde, pas pour être une vedette .

Les conséquences de la célébrité peuvent être positives, si vous pouvez égayer la journée d'un jeune amateur avec un selfie , explique le pilote, toujours disponible, avant de conclure: si vous passez une mauvaise journée, vous mettez votre capuche et vous espérez ne pas être reconnu.