Non vacciné, Aaron Rodgers a cherché son propre traitement contre la COVID-19

Le joueur-vedette des Packers de Green Bay a précisé vendredi, lors d’une entrevue accordée au Pat McAfee Show , qu’il était allergique à une composante se trouvant dans deux des vaccins approuvés par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA). C’est pourquoi il a décidé de chercher lui-même des alternatives pour se protéger du virus.

Je ne suis pas un antivax et je ne crois pas que la Terre est plate. J’ai une allergie à un ingrédient qui se trouve dans les vaccins. J’ai trouvé un protocole d’immunisation à long terme pour me protéger et je suis très fier des recherches que j’ai faites.

Rodgers, qui doit se soumettre à un test de dépistage quotidien comme les autres joueurs non vaccinés de la NFL, a été déclaré positif à la COVID-19 mercredi. Il a dit ne pas s’être senti bien jeudi, mais que les choses allaient déjà beaucoup mieux pour lui.

Absent face aux Chiefs

Le pivot de 37 ans ne pourra pas rejoindre les Packers avant 10 jours, et manquera le match de dimanche contre les Chiefs, à Kansas City. Il devra obtenir un résultat négatif au test de dépistage du coronavirus pour pouvoir retrouver les siens le 13 novembre.

Rodgers a rappelé que sur le site Internet des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), ils disent de ne pas prendre le vaccin si on est allergique à l’un des ingrédients. Alors les deux vaccins [Moderna et Pfizer] étaient exclus pour moi.

Il a indiqué qu’avec les problèmes liés au vaccin de Johnson & Johnson (les caillots de sang, notamment), ce n’est pas une option qu’il a voulu considérer.

Ses recherches personnelles, qui se sont étalées sur plusieurs mois, l’ont mené à un traitement qu’il n’a pas voulu détailler.

La ligue était au courant [du traitement qu’il avait choisi d’utiliser] à mon retour avec les Packers [en août], a assuré Rodgers. C’est alors que je leur ai demandé d’accepter mon protocole immunitaire dans leur protocole de vaccination.

La demande du quart-arrière a été refusée par la NFL, par l’Association des joueurs et par des consultants externes en santé publique.

Des craintes et des critiques

Rodgers a également dit qu’il craignait d’avoir des problèmes de fertilité s’il se faisait vacciner.

Il a remis en question le protocole de la NFL contre la COVID-19 et a critiqué les organisations qui forçaient les individus à se faire vacciner.

Je crois fermement en l’autonomie et en la capacité de faire des choix pour son corps. Pas à acquiescer à une culture "woke" ou à un groupe d’individus illuminés qui m'oblige à faire quelque chose, a-t-il dit. En santé, il n’y a pas une solution qui convient à tout le monde. Pour moi, ça a impliqué beaucoup de recherches pendant la saison morte.