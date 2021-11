Mikaël Kingsbury libéré de toute pression à trois mois des JO de Pékin

Et à l’aube de la nouvelle saison, l’ogre de Deux-Montagnes est affamé comme jamais, car il a été limité à deux épreuves de la Coupe du monde en 2020-2021 en raison d’une sévère blessure au dos.

Dans la dernière saison, je n’ai pas eu la chance de prendre beaucoup de départs, a rappelé Kingsbury. On dirait que j’ai fait beaucoup d’entraînement pour peu de courses, donc j’ai hâte que ça commence. Le mois de novembre est toujours excitant parce que je sais que les courses arrivent vraiment vite. Physiquement, je suis prêt, mentalement aussi.

Voilà qui est dit. Mais ce n’est pas tout, que ses adversaires le sachent, l’athlète de 29 ans haussera encore la barre.

Chaque année, j’ai été capable de prendre une petite coche et je sens que j’en ai encore pris une cette année. J’ai juste hâte de le montrer dans le portillon de départ et d’avoir l’occasion de faire plus de courses. Une citation de :Mikaël Kingsbury

Après avoir incontestablement régné sur sa discipline pendant neuf ans, Kingsbury est déterminé à reprendre son trône, cédé par défaut l’hiver dernier à l’Australien Matt Graham.

Je ne sens pas vraiment que je l’ai perdu, avec tout ce qui s’est passé la saison dernière, a précisé l’homme aux 65 victoires et 93 podiums en 111 épreuves. Je n'ai pris que deux départs en Coupe du monde, je les ai gagnés, et j'ai remporté les deux Championnats du monde. Oui, j’aurais aimé avoir la chance d’aller chercher un 19e globe de cristal et peut-être un 20e, mais j’avais déjà tourné la page en décembre. Je savais que mes chances étaient très faibles de l’obtenir. C’est sûr que c’est motivant parce que j’ai encore l’occasion d’aller en chercher. Pour moi, c’est presque aussi important qu’une médaille d’or olympique.

Mikaël Kingsbury a 18 globes de cristal. Photo : Mikaël Kingsbury / Twitter

Pékin peut attendre

Tiens, les Olympiques, voilà une autre motivation pour le champion en titre, qui se voit à nouveau aller chercher l’or à Pékin dans trois mois. Les Jeux de Tokyo qu’il dit avoir regardés au cours de l’été ont fait saliver ce boulimique de victoires. Mais il se garde de trop y penser en ce moment.

J’aime mieux avoir des objectifs à court terme, a indiqué celui qui avait pris la 2e place aux JO de Sotchi en 2014. Là, il me reste une bonne grosse semaine au gym et j’essaie d’y être au mieux avant mon camp d’entraînement. Le but optimal, c’est de bien commencer la saison, de remporter une grosse victoire en Finlande et en Suède la fin de semaine d’après. Mais c’est plaisant d’être dans ma position actuelle, d’avoir une médaille d’or autour du cou et d’avoir l’occasion d’aller en chercher une autre. Cela m’enthousiasme.

Mikaël Kingsbury ira bientôt s’entraîner à Idre Fjall, en Suède, pour une dizaine de jours avant d’amorcer sa campagne à Ruka, en sol finlandais, le 4 décembre. Quatre autres épreuves de la Coupe du monde, dont une à Mont-Tremblant au début de janvier, précéderont les JO. Du plaisir à la pelle pour le légendaire acrobate qui dit encore éprouver de la fébrilité malgré sa vaste expérience et la domination dont il fait preuve depuis 2012.

Des papillons, j’en ai toujours. C’est important d’en avoir parce que ça prouve que je me soucie de mon sport et que j’ai une flamme qui est allumée. Pour moi, c’est important de ressentir ce stress-là, mais c’est plus plaisant présentement d’être dans mes souliers. Je ne sens pas que je dois aller défendre ma médaille, je pense que je vais être champion olympique pour le reste de ma carrière. Une citation de :Mikaël Kingsbury

Beaucoup d’autres athlètes n’ont jamais gagné aux Jeux et de savoir qu’ils ont peut-être plus de pression, je ne sais pas comment ils se sentent, ça les regarde. Mais moi, je me sens bien où je suis. De savoir où je m’en vais, je ressens moins la pression qu’en 2018. Normalement, dans cet état d’esprit, tu es en bonne position pour réussir une bonne performance.

Un jardin secret

Et la piste de Pékin, qu’en sait-il? Bien peu de choses, comme tout le monde, quoi.

Normalement, on a toujours une épreuve-test avant les Jeux, a mentionné Kingsbury. Cette fois-ci, on n’en a pas eu. C’est une piste complètement nouvelle pour nous. Je ne connais pas l’inclinaison. J’ai vu des photos, je sais un peu de quoi ça peut avoir l’air, mais il n’y a rien comme être en haut de la piste pour voir. Il faut aussi savoir qui va bâtir la piste et comment elle sera bâtie. Et pour nous, la température est tellement un gros enjeu que c’est difficile de se mettre trop d’idées en tête, mais j’aime mieux prévoir que ce sera très difficile.

La Chine, par contre, il la connaît bien et il y a connu beaucoup de succès. Un autre influx positif pour sa confiance, déjà au zénith.

Je sais comment la neige est là-bas, ça peut ressembler au Québec, a-t-il souligné. Je suis confiant, j’ai eu de bons résultats en Chine. Je pense avoir gagné huit ou neuf Coupes du monde là-bas, dans la vallée juste à côté de Secret Garden où nous allons courir aux Jeux. J’ai hâte d’aller voir. En même temps, ça va forcer le monde à s’adapter, à comprendre la piste plus rapidement que d’habitude et à trouver nos repères. C’est une de mes forces de pouvoir m’adapter.

Des forces, son entrepôt en déborde, ses adversaires le savent déjà. Si bien que personne ne sera surpris s’il redevient le roi de la montagne cet hiver.