Battre Orlando et être des éliminatoires : le CF Montréal a son destin entre les mains

Je pense que tout le groupe est excité par rapport à ce match. On sait qu'on a notre destin entre nos mains. Si on gagne ce match, on fait les éliminatoires. On a hâte de le jouer et de voir le résultat à la fin de ce match. On espère que ce soit positif , a lancé le latéral Mathieu Choinière en point de presse.

Ça va être un match décisif pour l'une ou l'autre équipe. Il va y avoir de la tension, des duels, beaucoup de contacts. Ça va se jouer sur des détails. Les phases arrêtées de leur côté ou du nôtre vont être cruciales. Il va falloir entamer le match comme on l'a fait contre Houston. Dès la première seconde, on doit leur montrer qu'on joue à domicile et qu'on doit faire un résultat , a analysé l'entraîneur adjoint Laurent Ciman.

L'ancien général de la défense montréalaise remplaçait au pied levé devant les médias vendredi l'entraîneur-chef Wilfred Nancy, qui combat de forts symptômes grippaux et s'est absenté du centre d'entraînement à deux jours du match le plus important de la saison. Un porte-parole de l'équipe a assuré qu'il avait reçu un résultat négatif à un test pour la COVID-19 et qu'il devrait être à son poste dimanche.

Je ne pense pas qu'il sera à ce point malade non plus. Un sale virus, mais rien de bien grave. Il est avec nous. Si ce n'est pas par la présence, c'est par téléphone. Ça demeure le boss et on exécute exactement ce qu'il nous dit de faire tout simplement. Une citation de :Laurent Ciman, entraîneur adjoint du CF Montréal

Orlando City SC est au 6e rang dans l'Est avec 48 points, soit deux de plus que le CF Montréal au 8e rang, et n'a besoin que d'un match nul pour assurer sa place en éliminatoires. Une situation comptable qui pourrait inciter le club floridien à adopter un plan de match résolument défensif, même si Laurent Ciman n'est pas si certain que ce sera son intention.

Je n'ai jamais voulu pour un match nul, ça se retourne toujours contre toi, a souligné l'ancien international belge. Tu ne sais pas dans quel état d'esprit eux vont venir ici et ce qu'ils auront envie de faire. On se focalise sur notre jeu et sur nous. Peu importe comment eux vont venir ici et dans quel état d'esprit, on doit être meilleur, c'est tout. On joue notre qualification pour les séries.

Je ne sais pas comment ils vont venir avec quelle intention, s'est interrogé le défenseur Zorhan Bassong. Ils ont seulement besoin d'un match nul. Peut-être qu'ils voudront peut-être juste protéger l'arrière. Ensuite, les équipes qui viennent chez nous sont un peu plus mal. Je pense que ce sera un match difficile. Ça ne se jouera pas sur les qualités de football ou physique, mais sur l'aspect mental.

Laurent Ciman a insisté sur le fait que malgré l'enjeu, il ne fallait pas non plus que les joueurs se mettent trop de pression dimanche après-midi, au risque de se mettre à faire n'importe quoi sur le terrain.

On doit juste être humble, a-t-il poursuivi. Rester bien les pieds sur terre. On a une équipe qui est bien organisée en face. Ce qui va faire la différence, ce sont les petits détails : les phases arrêtées, l'intensité, la reconversion défensive, bien s'organiser parce qu'en contre-attaque, ça va vite avec Nani, Mueller, Pato, Dike.

C'est un match de séries sans l'être, a-t-il encore dit. On doit gagner. On ne va pas se cacher. Maintenant, il y a des façons de gagner. Ça ne sert à rien de se précipiter. Le match va durer 90 minutes. On aura le temps d'avoir des occasions et de marquer des buts. On doit rester calme et être conscient de nos qualités. Et il faudra être prêt à s'adapter s'il le faut.

Les deux clubs se sont affrontés à deux reprises au cours des deux derniers mois, chaque fois en Floride. Le CF a signé une brillante victoire de 4-2 à la première occasion, alors qu'Orlando a dû se débrouiller un long moment à court d'un homme, et a arraché une nulle 1-1 à la seconde occasion, alors que le SC avait dominé le jeu grâce à une pression intense dès le début du match.

Le CF Montréal affrontera également un adversaire qui n'a pas joué comme lui en milieu de semaine. À l'entraînement vendredi, les joueurs qui ont pris part à la victoire contre le Dynamo ont eu une séance écourtée. Seul l'attaquant Romell Quioto, qui revient d'une blessure et qui est entré en fin de match mercredi soir, a fait quelques exercices supplémentaires à l'écart des réservistes. Laurent Ciman a indiqué que le joueur de l'année du club l'an dernier pourrait être de la formation partante contre Orlando, sans confirmer sa présence.

Les paramètres du calendrier de la MLS dévoilés

Si le CF Montréal prolonge sa saison dimanche, il participera aux éliminatoires de la MLS qui s'amorceront après la pause internationale au cours de laquelle le Canada affrontera le Costa Rica et le Mexique à Edmonton, avec trois joueurs du club : le gardien James Pantemis, le milieu Samuel Piette et le défenseur Kamal Miller.

Ensuite, il devra encore disputer la finale du Championnat canadien à l'issue de la saison contre le Toronto FC.

Le CF devrait donc être en activité jusqu'au début du mois de décembre, ou presque, peu importe la suite des choses, avant de profiter d'une pause... qui sera assez courte.

La MLS a dévoilé la structure de son calendrier vendredi et la prochaine saison s'amorcera plus tôt que jamais avec un coup d'envoi le 26 février en raison de la Coupe du monde 2022, qui débutera le 21 novembre l'an prochain au Qatar. La saison prendra fin dans un an, jour pour jour, soit le 5 novembre, avec la Coupe MLS.

La ligue a aussi légèrement restructuré ses deux associations. La 28e équipe à faire son entrée dans la MLS, le Charlotte FC, sera ajoutée à l'Association est et le Nashville SC poursuivra son histoire dans l'autre association.

Enfin, la MLS coupe dans les matchs disputés en milieu de semaine. Les équipes n'en disputeront plus que cinq, soit un au mois de mai, un au mois de juin, un au mois de juillet et deux au mois d'août. Les 29 autres matchs du calendrier seront donc disputés le week-end.