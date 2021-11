Un groupe d’attaquants de plus en plus riche pour le Canada

On ne le saura pas avant qu’Ugbo s’adresse aux médias canadiens – et encore. Toujours est-il que depuis des semaines, voire des mois, la presse du Nigeria faisait grand cas, avec des sources d’une fiabilité variable, des perspectives pour le joueur de 23 ans avec les Super Eagles.

Ugbo ne jouera pas pour le Nigeria ni pour l’Angleterre, qu’il a représentée dans les rangs juniors. Il sera bel et bien à la disposition du sélectionneur John Herdman pour affronter le Costa Rica, le 12 novembre, puis le Mexique, le 16 novembre, à Edmonton.

Pour le programme canadien, c’est le résultat d’un processus de trois ans. Selon ce qu’a expliqué Herdman vendredi, en point de presse, c’est d’abord une personne-ressource dans un des anciens clubs d’Ugbo en Ontario, à Woodbridge, qui a indiqué à Canada Soccer que le joueur avait le potentiel nécessaire.

L’association a alors communiqué avec le club formateur d’Ugbo en Angleterre, Chelsea, où l’on n’a pas coopéré du tout. L’attaquant, a-t-on assuré, aspirait à un poste avec l’équipe d’Angleterre.

Nos récents résultats ont changé la donne, a reconnu Herdman. Certains joueurs ont gardé contact avec Iké. Nous avons continué de l’encourager à envisager cette grande aventure avec nous. Un joueur qui pense à notre pays sait qu’il peut faire partie d’une génération révolutionnaire.

Herdman dit avoir beaucoup appris de sa grande séduction des joueurs admissibles à d’autres sélections nationales. Pour bien des joueurs, selon l’entraîneur, la possibilité de représenter un pays mieux établi sur la scène internationale est surtout une façon d’optimiser leurs revenus pendant leur courte carrière de footballeur, une mentalité tout à fait compréhensible.

Mais pour Herdman, lorsque le joueur prend un peu d’âge et que ces possibilités s’effritent, l’occasion d’avoir une vraie conversation se présente. C’est ce qu’il a pu faire avec Ugbo.

C’est là que la communication constante avec les joueurs potentiels et l’attention prêtée à leur rendement portent leurs fruits.

Quand tu rêves de devenir footballeur, tu crois que jouer pour un pays, c’est le sommet des priorités. Mais à l’ère professionnelle, représenter un pays comme l’Angleterre, c’est aussi énorme sur le plan commercial, a souligné Herdman. Ce sera un jour la réalité du Canada aussi. Quand on voit qu’un Ayo Akinola passe des États-Unis au Canada, la décision venait du cœur, pas de la tête. Il aurait pu être leur grand attaquant, mais il veut faire partie de l’équipe d’une génération. C’est la même chose pour Iké.

[Iké] aurait facilement pu choisir le Nigeria, mais c’est devenu évident qu’il voulait faire partie de cette aventure, de cette fraternité que nous avons créée avec ce groupe de jeunes hommes qui veulent mener le pays à des objectifs inédits. Une citation de :John Herdman, sélectionneur, équipe canadienne masculine de soccer

Pour Herdman, l’équipe canadienne est la suite logique de la carrière d’Ugbo, qui souhaite s’en construire une à la Jonathan David . Le sélectionneur citait les représentants du joueur, pour qui l’attaquant de Lille est visiblement un exemple.

Après sa formation, David a signé pour la Gantoise, dans la ligue belge, où Ugbo vient justement d’aboutir avec Genk. Il y a inscrit 4 buts en 12 rencontres jusqu'ici, et son étoile brillera de plus en plus fort, assure Herdman, qui se réjouit de la richesse de son groupe d’attaquants.

Au cours de ces qualifications, nous avons pu constater que les fenêtres internationales qui comptent trois matchs sont compliquées pour les joueurs, a soutenu Herdman. Nous avons affronté certains effectifs qui ont profité de leur profondeur à certaines positions. Le Canada se renforce. Cyle Larin a raté la fenêtre précédente. Junior Hoilett aussi, et il rate celle-ci. Iké nous apporte une vraie force de frappe.

Ne reste plus qu’à intégrer Ugbo au groupe. Avec « seulement » deux matchs en cinq jours et l’occasion d’organiser des séances d’entraînement dignes de ce nom, Herdman a bon espoir que son nouvel attaquant saura montrer son instinct du prédateur .

