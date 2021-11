La F1 s’invite à la COP26 à Glasgow

Les sports motorisés sont la cible de vives critiques de la part des environnementalistes.

La F1 a fait partie de la discussion en Écosse. Parmi les invités, Nico Rosberg et son ancienne équipe, Williams.

L’ex-pilote de 36 ans a parlé de la formidable occasion qu’a la F1, par son rayonnement international, d'apporter sa contribution.

Le danger est bien réel, et c’est pour ça que la planète regarde ce qui se passe et ce qui se dit à la COP26 , a expliqué le champion du monde de 2016 à l’agence PA.

C’est encourageant de voir que de plus en plus d’organisations adhèrent à l’initiative : Le monde du sport au service de l’action climatique , précise-t-il.

Cette initiative a été lancée lors de la COP24 en Pologne, le 11 décembre 2018, avec l’engagement à l'époque de 17 organisations, dont la Fédération internationale de l’automobile (FIA), les championnats de formule 1 et de formule E ainsi que sa version rallye raid Extreme E.

L’objectif est de diminuer les émissions de carbone. L’engagement est fondé sur cinq principes :

faire des efforts systématiques pour promouvoir la responsabilité en matière climatique;

réduire de façon générale les impacts sur le climat;

éduquer sur les mesures à prendre en matière climatique;

promouvoir la consommation durable et responsable;

faire évoluer les mentalités en matière climatique par la communication.

Les organisations signataires ont convenu d’appliquer ces principes dans leurs stratégies, leurs politiques et leurs procédures et de les faire appliquer à tous les niveaux de leurs structures.

Le sport doit être à l’avant-scène des changements, car notre pouvoir d’inspirer les gens est énorme. Nous rejoignons des millions de gens, nous leur donnons des émotions extraordinaires , a dit Rosberg.

Les championnes et les champions servent de modèles à suivre pour beaucoup de gens. Nous devons aussi montrer l’exemple dans notre volonté de changer les choses en matière climatique, a ajouté l'ancien pilote, aujourd'hui conférencier. Si on fait ça, on va faire un bon bout de chemin.

Nico Rosberg salue les efforts du Championnat du monde de F1 en matière climatique.

On fait des pas de géant en F1, je suis impressionné par ce qui s’est fait récemment, avec l’introduction de nouvelles essences synthétiques (biofuel) d’ici 2025, l’interdiction de tous les plastiques à usage unique.

Les équipes de F1 ont reçu un échantillon d'un nouveau carburant durable qui sera utilisé progressivement à partir de 2022, composé de 10 % de bioéthanol, pourcentage qui est voué à augmenter au fil des années afin d’obtenir un carburant entièrement synthétique d’ici 2025.

Le mélange de carburant non dérivé du pétrole sera composé d’éthanol, mais aussi de déchets agricoles.

L'objectif de carboneutralité pour 2030 est un plan ambitieux, et la F1 le sait. Ses dirigeants souhaitent qu'il inclue la partie logistique (moins visible que les circuits), avec les infrastructures permanentes des équipes, les usines qui se dirigent vers des énergies 100 % renouvelables.

La F1 doit inciter les amateurs à changer leurs habitudes en mettant des solutions à la disposition du public.

J’ai assisté au Grand Prix des Pays-Bas, et 80 % du public est venu au circuit en vélo et en transport public, a ajouté Nico Rosberg. Les stationnements incitatifs ont fait leur travail. C’est du jamais vu.

Le circuit néerlandais est situé dans les dunes tout près de la mer du Nord. Seules deux petites routes permettent de s'y rendre. Les organisateurs avaient plusieurs fois demandé aux gens d'utiliser les stationnements incitatifs dans la région, et de finir le trajet en vélo. Leurs appels ont été entendus.

Un terrain de hockey sur gazon est utilisé à Zandvoort comme stationnement pour 7000 vélos. Photo : hockey.nl

Évidemment, les Néerlandais ont adopté massivement le vélo comme moyen de locomotion depuis la crise du pétrole en 1973. Aujourd'hui, 57 % des vélos aux Pays-Bas sont des vélos de ville.

Montréal dispose d'un atout différent pour attirer le public au circuit Gilles-Villeneuve, le métro.

À lire aussi : F1 : objectif zéro CO2 d'ici 2030

Nico Rosberg joint le geste à la parole

Le pilote allemand a participé à Londres à une activité de nettoyage du canal de Paddington dans le cadre du Greentech Festival, qu'il a créé en 2019. Il salue les initiatives en matière de développement durable.

Nico Rosberg durant une conférence au festival Greentech à Londres Photo : Greentech festival / Ulf Büschleb

C’est la responsabilité de chacun, a mentionné Nico Rosberg. Grâce à mon sport, je peux faire passer le message à beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux.

Je suis engagé en Extreme E (Rosberg X Racing) et nous sommes tout à fait conscients des efforts à faire, a-t-il rappelé. Et nous devons faire encore mieux et plus rapidement, soit couper de moitié des émissions d’ici 2030 et les éliminer d’ici 2040 plutôt que d’ici 2050, comme c’est stipulé dans l’Accord de Paris.

La stratégie de Williams

Williams F1 participe aussi à la COP26, ayant elle-même pris des initiatives en matière climatique.

L’équipe britannique, autrefois dirigée par la famille Williams, veut éliminer son empreinte d’ici 2030.

Aucune autre organisation en sport motorisé ne s’est engagée à le faire , a affirmé James Colgate, directeur des opérations.

La F1 génère un tel intérêt que nous avons les moyens de provoquer des changements en matière de développement durable, a-t-il estimé. Il était important qu’on puisse échanger nos idées dans la cadre de COP26.

La stratégie de Williams en matière de développement durable, explique M. Colgate, se développe autour de cinq axes: l’action en faveur du climat, le respect de la biodiversité, l’innovation en développement durable, un plus grand accès à l’entreprise, et le leadership dans ce domaine précis.

Williams s’est engagée à rendre public un rapport annuel de ses efforts, réalisé de façon indépendante.

La première biplace électrique

Une voiture de course biplace électrique de catégorie formule a été présentée en grande première à l’ouverture de la COP26.

L’équipe FE Virgin Racing a travaillé en partenariat avec l’entreprise britannique spécialisée en produits chimiques Johnson Matthey (qui a des bureaux à Candiac au Québec pour la construction de matériaux pour batteries) et a conçu et construit ce prototype destiné à la recherche et non à la compétition.

La première voiture de course biplace électrique de catégorie formule Photo : Johnson Matthey

La voiture de course biplace (un pilote et un passager à l’arrière) peut aller à 240 km/h grâce à une batterie au nickel de type eLNO, à teneur réduite en cobalt, affichant une densité énergique supérieure de 20 % aux autres technologiques et offrant de meilleures performances et une plus grande autonomie.

Cette voiture biplace a été développée en six mois , a précisé Sylvain Filippi, directeur et responsable de la technologie de FE Virgin Racing.