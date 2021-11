Le Canadien s’encourage comme il le peut

Il convient de souligner la réalité des choses, une vilaine claque au visage de 6-2 de la main des Islanders, car, à se contenter des commentaires d’après match, il aurait été possible de douter.

J’ai trouvé qu’on avait une réponse ce soir. On avait de bonnes intentions. On a eu quelques revirements, quelques erreurs et on courrait après le match , a résumé Tyler Toffoli.

Ce soir, dans notre façon de faire, notre intensité, on était sur la rondelle, on était au-dessus de la rondelle. On s’appuyait entre nous, mais on a fait des erreurs qui ont coûté cher , a ajouté Dominique Ducharme.

Le score ne reflète pas l’effort qu’on a mis. C’est plate de voir un résultat comme ça. Ils ont été opportunistes. On a pris des mauvaises décisions, des erreurs qui sont devenues des buts. Il faut continuer à travailler, mais je pense que l’effort était bien mieux de notre côté , ont été les mots de David Savard.

Diantre. Quelque chose a dû nous échapper. A-t-on fermé l’œil pendant la rencontre (qui pourrait nous en blâmer d’ailleurs)? Passé trop de temps à enlever le maïs soufflé inconfortablement logé entre deux dents?

Car, du haut de la passerelle, du mordant, le Canadien n’en a pas eu, si ce n’est que pendant quelques minutes.

Voilà donc le discours officiel que l’entraîneur-chef et les trois joueurs délégués ont servi. D’une certaine façon, c’est facile à comprendre.

C’est frustrant, mais je ne viendrai pas ici pour donner un show. Je ne vais pas faire les manchettes ou me retrouver sur YouTube pour 20 ans. Ce que j’ai à dire, je le dis à mes gars. Une citation de :Dominique Ducharme

Donc, récapitulons. Ducharme ne donne pas de show. Ses joueurs non plus. Les temps sont durs.

S’il semble y avoir une réelle déconnexion entre la dure réalité sur la glace et le discours ambiant, ce n’est certainement pas un hasard. C’est probablement délibéré.

Comment un entraîneur, recrue par ailleurs, pourrait-il passer son temps à crucifier ses joueurs sur la place publique? Qu’aurait-il à y gagner? Nul ne sait mieux évaluer une triste performance que ceux qui l’ont offerte.

Aucun doute que David Savard et Brett Kulak savent à quel point ce match fut catastrophique pour eux. Des couvertures ratées, des erreurs de communication, l’un qui accroche l’autre du patin dans une couverture à deux contre deux qui ouvre la porte à l’adversaire, etc. Tout y était. Le duo s’est trouvé sur la glace pour trois buts des Islanders et chaque présence comportait son lot de dangers.

Mais Savard n’a pas le choix de dire qu’il doit définitivement montrer l’exemple lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il pensait de son jeu.

Il y avait quelques erreurs ce soir. Les joueurs plus vieux doivent jouer de façon plus étanche, de la bonne manière et prendre les bonnes décisions. Si on le fait, ça va être correct , a-t-il expliqué.

Il ne semblait y avoir aucun sentiment d’urgence dans les propos de tout ce beau monde. Ne soyez pas dupes.

On parle d’une équipe qui a perdu 9 de ses 12 premiers matchs, dont 7 d’entre eux par 3 buts ou plus. Une équipe qui n’a pas pu inscrire plus de deux buts dans une rencontre pour la neuvième fois déjà. Une équipe qui a perdu de gros morceaux pour toujours. Qui appelle le retour de certains vétérans de ses vœux.

Pour toutes ces raisons, quand le CH sent que le match lui glisse entre les doigts, il s’est montré complètement inapte à inverser la tendance. Au total, au cours de ses neuf défaites, il a été dominé 39-11 au chapitre des buts.

Il y avait un aveu d’impuissance aussi dans ce duel. Jamais Ducharme n’a touché à ses combinaisons en défense, lui qui n’hésite pas à le faire à l’attaque et qui s’est montré assez créatif dans l’utilisation de ses arrières en séries l’année dernière.

Je sais qu’on peut jongler avec nos six défenseurs, mais au bout du compte, je dois avoir deux joueurs sur la glace en défense , a-t-il laissé tomber.

Aïe.

Autrement dit, peu importe les duos, remodelés ou non, il était coincé avec les mêmes six joueurs. C’était lancé comme ça, subtil, en fin de phrase, l’air de ne pas y toucher, mais c’est l’équivalent d’un direct en plein visage pour quiconque s’était donné la peine d’écouter attentivement à ce moment-là.

Ducharme a déjà dit cette saison que ses joueurs avaient passé un peu trop de temps à se trouver bons et mignons après la finale de la Coupe Stanley. Jeff Petry a déjà qualifié l’effort de sa bande d’inacceptable. Josh Anderson a avoué n’avoir jamais traversé une séquence aussi pénible de toute sa vie au hockey. Nick Suzuki s’est flagellé à Anaheim estimant avoir livré une de ses pires prestations dans la LNH.

Jamais les joueurs n’avoueront, surtout pas après 12 matchs, que la côte est excessivement abrupte à remonter même si tout le monde le sait bien. Un départ comme ça ne pardonne généralement pas. Et ne nous ramenez pas les Blues de 2019, s'il vous plaît.

Au bout du compte, personne n’avait vraiment besoin de s’ouvrir les veines en public jeudi soir. Il n’y avait qu’à ouvrir les yeux. Le mur est proche, c’est l’évidence.