Les Islanders dominent le Canadien 6-2

Brock Nelson a inscrit quatre buts pour une première fois en carrière, Ilya Sorokin a réalisé 36 arrêts et les Islanders de New York ont défait la formation montréalaise 6-2, jeudi soir au Centre Bell.

Deux jours après avoir disputé ce que l'entraîneur-chef Dominique Ducharme avait qualifié de match “modèle” dans une victoire de 3-0 face aux Red Wings de Détroit, le Tricolore a de nouveau été déclassé par son adversaire, qui menait 5-0 après deux périodes. Il a perdu par un écart d'au moins trois buts pour une sixième fois en 12 rencontres cette saison.

La soirée de travail a été particulièrement pénible pour le trio de Christian Dvorak, Mike Hoffman et Josh Anderson. Les trois joueurs affichaient un différentiel de -4 après deux périodes de jeu. Pour leur part, les défenseurs Brett Kulak et David Savard étaient à -3, tous les deux.

Nick Suzuki et Tyler Toffoli ont sauvé l'honneur du Canadien (3-9-0) en marquant respectivement en infériorité et en avantage numérique tard en troisième période. Jake Allen a cédé cinq fois contre 25 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Samuel Montembeault a été jeté dans la fosse aux lions en troisième période. Il a stoppé 10 tirs.

Jean-Gabriel Pageau a amassé un but et une aide, tandis qu'Oliver Wahlstrom a aussi touché la cible pour les Islanders (4-2-2). Anthony Beauvillier a récolté trois aides et Zach Parise, deux.

Le Tricolore était privé de l'attaquant Jonathan Drouin, atteint au visage par un tir de son coéquipier Brett Kulak lors de la rencontre de mardi face aux Red Wings de Détroit. Adam Brooks l'a remplacé dans la formation.

Pour sa part, le défenseur Alexander Romanov était de retour au jeu après avoir été laissé de côté face aux Red Wings. Sami Niku lui a cédé sa place.

Le Canadien jouera son prochain match samedi. Les Golden Knights de Vegas seront les visiteurs au Centre Bell.

Scénario cauchemardesque

Il n'y a pas eu beaucoup d'action en première période, mais les Islanders ont néanmoins trouvé le moyen d'ouvrir le pointage après 4:14 de jeu. Nelson a inscrit son premier but de la soirée après de beaux efforts individuels de Kyle Palmieri et lui.

Le jeu a été plus animé lors du deuxième engagement, mais le ciel est tombé sur la tête du Tricolore en fin de période.

Oui, Wahlstrom a creusé l'écart à 2-0 après 3:31 de jeu, mais le Canadien a malgré tout menacé à quelques reprises le filet de Sorokin.

Le gardien russe a réussi de beaux arrêts aux dépens d'Anderson, Michael Pezzetta et Dvorak.

Les Islanders ont toutefois augmenté leur emprise sur la victoire en ajoutant trois buts en deuxième moitié de période.

Nelson a complété son tour du chapeau quand il a d'abord profité d'une rondelle libre avec 7:35 à faire à la deuxième période, puis quand il a complété une attaque en surnombre avec Beauvillier avec 4:37 à écouler.

Pageau a cassé les reins du Tricolore en ajoutant le cinquième but des Islanders avec 1:52 à faire au deuxième vingt.

Les gradins ont vite commencé à se dégarnir en troisième période, alors que le résultat final ne faisait pas de doute. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin ne se sont pas gênés pour manifester leur mécontentement à la suite de la performance de leurs favoris.

Ils ont eu droit à un léger moment de réjouissance quand Suzuki a fait mouche en infériorité numérique avec 4:40 à écouler grâce à un bon lancer du côté du bouclier. Toffoli est revenu à la charge 1:44 plus tard, lors d'un avantage numérique de deux joueurs.

Nelson a ajouté son quatrième but de la soirée en marquant dans un filet désert avec 18,8 secondes à écouler.

Plus de détails à venir.