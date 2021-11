La NBA ouvre une enquête sur le propriétaire des Suns

Associated Press

ESPN dit avoir parlé à des dizaines d'employés actuels et anciens de l'équipe, y compris certains qui ont détaillé un comportement perçu comme inapproprié. La plupart des allégations proviennent de sources anonymes, mais quelques-unes viennent de personnes se nommant.

Le 22 octobre, les Suns ont qualifié toute allégation de non fondée, affirmant que les documents du club et les témoignages oculaires contredisent les accusations formulées.

Jeudi, Sarver a dit ceci par communiqué:

J'accueillerais pleinement une enquête impartiale de la NBA, qui serait peut-être la seule façon de me blanchir et aussi de rétablir la réputation d'une organisation dont je suis tellement fier.

La NBA a dit qu'il y aura effectivement une enquête, confiée à la firme Wachtell Lipton.

Un peu plus tôt jeudi, la NBA a fait savoir que de quelque manière que ce soit, incluant une ligne téléphonique confidentielle, il n'y a pas eu de plainte d'inconduite chez les Suns.

Entre autres choses, le rapport relate que Sarver a fait circuler une photo de sa femme en bikini des Suns aux employés.

Selon ESPN, plus d'une douzaine d'employés ont dit que Sarver avait l'habitude de faire des commentaires inappropriés lors de réunions.

Dans l'article d'ESPN, Sarver nie ou conteste la plupart des allégations par l'intermédiaire de son équipe juridique.

Sarver est propriétaire des Suns depuis 2004. L'homme d'affaires de Phoenix, âgé de 59 ans, possède également le Mercury de la même ville, dans la WNBA.

Les Suns viennent de connaître l'une des saisons les plus réussies de leur histoire, atteignant les finales de la NBA avec Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, notamment. Ils ont perdu en six matchs contre les Bucks de Milwaukee.

Les Suns ont participé à la finale en 1976, 1993 et 2021, sans réussir à triompher.