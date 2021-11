C’était il y a cinq ans. Le 4 novembre 2016, le Canadien subissait l’une des pires raclées de son histoire, une humiliante défaite de 10 à 0 contre les Blue Jackets de Columbus.

Pourquoi revenir sur un souvenir aussi embarrassant?

Eh bien, parce qu’après une pareille dégelée, avec une équipe peu impressionnante et comparable à celle d’aujourd’hui, le Tricolore avait quand même conclu la saison avec 103 points au classement.

D’abord l’histoire

Pour l’anecdote, seulement trois joueurs du Canadien en uniforme jeudi contre les Islanders de New York portaient les couleurs de l’équipe en 2016. Trois!

Il ne s’est pourtant pas passé un siècle! Le match a eu lieu 4 jours avant l’élection de Donald Trump.

Mais bon.

Un mauvais souvenir à la fois.

Les trois joueurs susmentionnés sont Jeff Petry, Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen. On pourrait aussi ajouter les noms de Shea Weber, Paul Byron et Carey Price absents pour les raisons que l’on sait.

Price bénéficiait d’un repos ce soir-là. C’est son adjoint de l’époque, Al Montoya, qui avait essuyé la rafale et vu ses statistiques gonfler dans des proportions stratosphériques.

Josh Anderson était alors du côté des vilains. Il avait marqué deux buts. David Savard était aussi dans l’autre uniforme et en avait ajouté un.

Comparons

Comparons le Canadien d’alors à celui d’aujourd’hui.

Commençons devant le filet. Le Canadien jouait sans Price ce soir-là. C’est encore le cas actuellement. Pour combien de temps?

En défense, Shea Weber et Jeff Petry dirigeaient la circulation en 2016. Derrière eux il y avait d’abord Andrei Markov, à sa dernière saison avec l’équipe. Ralenti par l’âge et les blessures, Markov avait conclu sa soirée à -4. Puis venaient Alexei Emelin, Nathan Beaulieu et Greg Pateryn. Ce groupe de six n’est pas exactement celui dont rêve un entraîneur. Marc Bergevin y avait d’ailleurs ajouté Jordie Benn en cours d’année.

En attaque la première unité d’avantage numérique était composée de Max Pacioretty, Tomas Plekanec, Andrew Shaw, Shea Weber et Nathan Beaulieu. Rien pour écrire à sa mère, là non plus.

Toujours à l’attaque, il y avait Alexander Radulov qui s’apprêtait à connaître une bonne saison. Mais il y avait aussi Torrey Mitchell, Brian Flynn, David Desharnais (qui avait perdu la confiance de son entraîneur Michel Therrien), Alex Galchenyuk, Phillip Danault et les précédemment nommés Byron, Gallagher et Lehkonen.

C’est avec cette équipe-là que la Canadien avait remporté le championnat de la division Atlantique, huit points devant les Bruins de Boston.

Et aujourd’hui?

L’équipe qu’on a sous les yeux et qu’on a déjà virtuellement éliminée de la course aux séries est avantageusement comparable sous certains aspects. Même en l’absence de Weber et Edmundson, personne ne songerait à ajouter Beaulieu et Pateryn à la défense.

En attaque, personne n’est aussi explosif que Radulov… les soirs où il veut bien. Mais avec Suzuki, Anderson, Toffoli, Hoffman, Drouin, Dvorak, Armia et compagnie, le Canadien propose une artillerie plus diversifiée.

Derrière le banc

Michel Therrien a perdu son poste à Claude Julien l’année de la dégelée de 10-0. Le Canadien est-il plus mal nanti aujourd’hui avec Dominique Ducharme? Je vous laisse répondre.

Dans l’ensemble, bien que très différentes, les deux formations sont comparables. Et il n’y a pas de raison de croire que celle de cette année ne pourrait pas lutter pour une place en séries. Il faut oublier la saison de 103 points, évidemment. L’équipe d’il y a cinq ans avait remporté 8 de ses dix premiers matchs. Mais avec le retour des blessés, le Canadien pourrait encore grappiller les points qu’il lui faut pour remonter au classement.

Peut-être me trouverez-vous exagérément optimiste. Le 10-0 d’il y a cinq ans m’inspire. C'est l’avantage des mauvais souvenirs. On se dit que ça ne peut qu’aller mieux.